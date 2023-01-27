【人財兩失】傳內地富人加快移民　或致資金外流

中國正有序恢復對外通關，外媒報道，內地富裕階層正加快推動移民計劃，這或導致大量人才及數以10億美元計的資金外流。

報道引述加拿大移民律師事務所Sobirovs指，尋求移居到北美國家的中國人愈來愈多，部分客戶表明希望盡快移居到當地。據投資移民顧問公司Henley & Partners統計，疫情爆發初期中國移民人數很少，但到去年查詢量翻了一倍，而在宣布重新對外開放後的幾天內，中國個人對移民的諮詢增加了超過4倍。此外，專門協助亞洲客戶銷售國際房產的公司IQI則指，中國買家諮詢樓盤價格的數量過去兩年分別下降了26%和11%，但今年以來已大幅上升了55%。

有個別受訪者表示，因疫情爆發前回到內地，未按時返回美國，致未能獲得綠卡，如今既可出國旅行，故認為是時候再重新啟動移民計劃，並相信處理這些事情應該比之前防疫封鎖狀態下容易得多。不過，中國人外移不無挑戰，尤其是各國在收緊移民政策，加上歐美經濟疲軟，或令新移民更難在當地找到工作。

年失1500億美元 今年勢增

法國外貿銀行亞太首席經濟學家Alicia Garcia Herrero表示，疫前中國面臨約1,500億美元資金外流，今年將面臨更大量的資金外流，可能會給人民幣和經常帳戶帶來壓力，若許多人無法取出資金，外流規模可能不會比前幾年大，但仍會影響中國的勞動力、生產率和經濟增長。

據瑞信集團去年第三季的報告指出，中國擁有的超級富豪人數是世界第二大，僅次於美國，超過3.2萬人擁有逾5,000萬美元的財富。另據Henley & Partners統計，去年約有10,800名中國富人移民，乃自2019年以來最多，僅次於俄羅斯。