鄧聲興：中國拼經濟激發電力需求

兔年最好的消息，莫過於中港通關復常，令寂靜了3年的各行各業重振起來。做生意必須要用電，所以電力供應充足，是工商生產最有力的支持，而經濟暢旺商家自然用多了電。

中國電力企業聯合會最近發布了《2023年度全國電力供需形勢分析預測報告》，指出2023年內地經濟運行有望總體回升，拉動電力消費需求增速比去年有所提高。正常氣候情況下，預計今年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，比去年增長6%左右。

回顧去年，全國全社會用電量為8.64萬億千瓦時，按年增長3.6%。當中第一產業用電量1,146億千瓦時，按年增長10.4%。其中，農業、漁業、畜牧業用電量分別按年增長6.3%、12.6%及16.3%。鄉村振興戰略全面推進以及近年來鄉村用電條件明顯改善、電氣化水平持續提升，拉動第一產業用電量保持快速增長。

第二產業用電量5.7萬億千瓦時，按年增長1.2%。高技術及裝備製造業全年用電量按年增2.8%；4大高載能行業全年用電量按年增0.3%；消費品製造業全年用電量按年下降1.7%；其他製造業行業全年用電量按年增3.5%。

推動新舊能源產業互補

第三產業用電量1.49萬億千瓦時，按年增長4.4%。其中租賃和商務服務業、公共服務及管理組織、批發零售業用電量增速均超過5%。電動汽車行業高速發展，拉動全年充換電服務業用電量按年增長38.1%。

從數字上看到，第三產業對用電量有很大的貢獻，尤其是近年內地大力推動的電動車行業及充換電服務業。隨着電動車的普及，預期對電力需求亦會增加。再者，目前內地疫情「三高峰」已過，即是發熱門診高峰、急診高峰和重症患者高峰都已經度過，疫情防控工作已大幅放開，以及內地穩增長政策持續發力，有利經濟循環恢復，第二產業用電需求亦會提高，進而令電力需求持續復甦。

在內地「雙碳」目標指引下，持續優化調整電力供應結構，豐富不同種類能源的供應，發揮煤電與新能源發電的特性互補優勢，實現綠色低碳、安全高效的電力供給，是政策方向。可以預期，新能源裝機增長確定性高，發展空間仍然很大。火電方面，如何疏導燃煤發電成本，發揮煤電兜底保供作用，亦是政府努力的大方向。所以電力行業之中，綜合性大型電力供應商較有優勢。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)