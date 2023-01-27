彭偉新：中資石油股屬長線投資選擇...

正式踏入了2023年並進入兔年了，先祝各位讀者投資有道，而且今年勝舊年。港股自去年10月底由低位反彈，恒指已累計上升了7,000點，以升幅計算已達到48.5%，在3個月內累計近5成的升幅在正常的市況下的確是「匪夷所思」。不過，筆者相信這種「匪夷所思」的事並非不合理，主要是因為去年港股在多個利淡因素的衝擊下，恒指由2022年2月最高位25,050點水平，持續下跌至最低位見14,597點，累計跌去42%。因此，當大市之前出現不合理的下跌後，出現瘋狂的漲幅亦是很正常的事。

至於今年市場上的最大主題，相信肯定會是經濟復常相關的股份。尤其是內地自去年11月開始放寬防疫措施後，內地的經濟活動便開始再度活躍起來，更包括出遊的人數出現爆炸性的增長。雖然近日所公布的內地工業生產仍然處於低谷，不過相信在農曆新年後當各個經濟領域回復正常下，內地的工業及零售銷售數字會有較明顯的上升。

由於相信內地經濟在今年第一季可以復常，因此，對於內地整體的成品油需求會有明顯的反彈機會，對現時的「三桶油」帶來正面的支持。尤其是國際油價在國際經濟增長有衰退的風險下，即使去年因俄羅斯出兵烏克蘭而被國際社會作出制裁，曾有預測指出國際油價可以輕易升上130美元一桶水平。不過，在油價高企下對於內地整體經濟增長造成壓力，反而會阻礙經濟反彈。

而近期油價只升抵82美元之前已先行作出回調，反映出整體油價未有出現過度的推動，所以在現水平之下，內地經濟向好的走勢已經形成。所以，整體石油板塊相信會是今年最受惠的行業，主要是因為需求回升外，現時整體石化股的估值仍然較低，特別是利用油價自疫情前高位65.5美元開始作出急跌後，油價已於去年年初時升破了該水高位，不過，至今，內地三桶油仍然未能重返2020年的跌浪起步位，以估值計的確是非常偏低。

香港股票分析師協會理事 彭偉新