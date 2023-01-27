道指升205點　布油高收1.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.1%，至101.79；港匯見7.828；離岸人民幣(CNH)報6.7295；美元兌日圓處129.74；歐元報1.0894，英鎊報1.2415。金價處1,930.66美元。布油報87.72美元，紐油報81.12美元。比特幣跌0.1%，至2.3萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水150點。

●道指收報33,949點，升205點或0.61%；標指收報4,060點，升44點或1.1%；納指收報11,512點，升199點或1.76%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報22,700點，升133點。

●即月恒生指數夜期收報22,545點，跌35點，低水22點。

●紐約期油收報每桶81.01美元，升0.86美元或1.07%；倫敦布蘭特期油收報每桶87.47美元，升1.35美元或1.57%。

●紐約期金收報每安士1,930美元，跌12.6美元或0.6%，結束5日升勢。

●英國富時100指數收報7,761點，升16點或0.21%；德國DAX指數收報15,132點，升51點或0.34%；法國CAC指數收報7,095點，升52點或0.74%。

●美國去年第四季國內生產總值(GDP)以年率計按季增長2.9%，勝過市場預期。

●日本1月東京CPI按年升4.4%，高過預期。

●英特爾去年第四季營收不及預期，大幅下調今年首季預測。

●本港去年12月出口貨值跌幅擴至28.9%，全年下滑8.6%。

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