英特爾去年Q4經調整盈利跌9成　首季恐危

半導體老店英特爾(Intel)公布2022年第四季業績未達分析師預期，周四盤後股價下跌逾9%，報27.16美元。

季內，英特爾收入錄140億美元，按年跌31.7%，低過預期的144.5億美元；虧損6.64億元，由盈轉虧，每股虧損0.16美元；經調整盈利則錄得4億美元，經調整每股盈利0.1美元，按年跌91.3%，低於預期的0.2美元。

美國發起的晶片大戰令市場關注，美國的晶片企業收入或受挫，至少缺少來自中國購買高端晶片的資金，不過Intel業績未有就各地區分類來顯示收入。

Intel首季財務數據恐更令投資者憂慮。公司預期今年首季收入105億至115億美元，市場原預期為139.3億美元。此外，預期季內每股虧損0.8美元，經調整每股虧損0.15美元，毛利率34.1%。

行政總裁Pat Gelsinger在與分析員電話會議上表示，由於「目前環境的不確定性」，英特爾拒絕提供全年預測。該公司在其業績報告中表示，至少在今年上半年，英特爾將應對「持續的經濟逆風」。

英特爾股價在過去一年下跌約42%，標指同期下跌7%。