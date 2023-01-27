港股好淡爭持　騰訊續破頂　小米倒升

港股早段升過百點，恒生指數觸及22,700點掉頭回落，暫跌數十點，於22,500點水平爭持。國企指數及科技指數靠穩，主板成交220億港元，港股通暫停。

金融股拖低大市，友邦保險跌1.6%；中國平安跌0.6%；香港交易所跌0.5%；滙豐控股跌0.1%；工、中、建、招四大內銀股跌0.1%至0.4%。

大型科網股個別發展，騰訊曾升2.4%，至416.6元的近11個月高位，暫仍漲1.1%。小米集團低開高走，暫升1.6%；京東集團升1%；美團升0.1%；阿里巴巴回吐0.8%；網易跌0.4%。

【09:20】港股向好 騰訊及滙豐撐市 小米回吐

港股開市向好，恒生指數升48點或0.21%，報22,614點，續創近11個高位；國企指數高開20點或0.27%，報7,727點；科技指數升23點或0.48%，報4,786點。

大型科網股普遍做好，京東集團升1.9%；騰訊升0.8%；美團升0.3%；阿里巴巴升0.1%；昨日急升的小米集團回吐0.6%。

金融股窄幅上落，滙豐控股升0.5%；中國平安升0.4%；香港交易所升0.3%；招商銀行及建設銀行無起跌；工商銀行跌0.4%；友邦保險跌0.5%。