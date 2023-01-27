差估署：私宅售價指數連跌7個月　去年累挫逾15%

本港住宅樓價持續向下。差餉物業估價署周五(27日)公布的臨時數據顯示，2022年12月份私人住宅售價指數報332.5點，按月下跌約2.03%，已連跌7個月，指數為2017年4月後最低，而去年全年，該指數累跌高達15.59%，終止連續13年的升勢。

至於上月份私宅售價指數亦較2021年9月的歷史高位398.1點，累挫達16.48%。

此外，去年12月份私宅租金指數報175.9點，按月回升約0.29%，終止3個月跌勢。該指數2022年全年已累跌約3.72%。

至於12月份兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌勢最急，該指數最新報333.6點，較11月挫約2.11%，已連跌7個月。而去年全年該指數累挫約15.91%。

而實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報303.9點，按月跌約0.26%，並連挫5個月，而去年全年該指數則只回落約6.78%，跌幅較中小型單位為少。

此外，據該署臨時數據，去年12月份各區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價全線大跌，其中，港島區跌勢最急，平均呎價跌穿1.4萬港元，最新報約13,592元，按月急挫約3.21%，為2017年2月後最低。而去年全年更累跌高達19.63%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約584萬元。

至於新界區細戶平均每方呎售價也回落至約11,896元，按月挫約2.52%，為2017年11月後新低。去年全年累挫約14.76%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約511萬元。

而上月九龍區細單位平均每方呎售價約12,568元，按月僅跌約0.32%，為2017年10月最低。去年則累挫約14.86%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約540萬元。