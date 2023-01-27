【高盛推介】美國GDP勝預期 資金流入淡倉對沖風險
2023年01月27日 10:27
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國第四季度實際國內生產總值(GDP)年化季率初值錄得2.9%，較市場預期好，納指周四(26日)上升近2%，道指亦上升約0.6%。
現時市場觀望下周的聯儲局議息會議，普遍認為聯儲局將放慢加息步伐，利率期貨預期下周將加息0.25厘。
觀察輪證資金流向，近日美股再次挑戰高位，吸引資金重新流入美股指數產品，當中以淡倉為主，道指及納指淡倉分別都有約100萬港元流入。
現時部署美股指數認股證，宜以6月份到期產品為目標，因為3月份到期產品已經少於2個月期，時間值損耗較快，6月份到期屬中年期，在風險及回報之間較佳平衡。
納指購10684，行使價12,850點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.3倍，行使價14,000點以下、3個月期以上最高槓桿。
納指沽10710，行使價10,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿8.2倍，行使價10,000點以上、3個月期以上高槓桿精選產品之一。
道指購10742，行使價37,100點，2023年6月16日到期，實際槓桿18.1倍，行使價38,000點以下、3個月期以上最高槓桿。
道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿9.6倍，最貼價的產品之一。
標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿9.2倍，貼價產品，高對沖值兼高敏感度。
標指沽10759，行使價3,485點，2023年6月16日到期，實際槓桿9.8倍，低面值產品，可控制注碼。
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