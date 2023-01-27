長江存儲受美國制裁如陷泥沼　唯一生路可能係...

媒體引述消息人士透露，在美國的出口管制之下，內地記憶晶片龍頭長江存儲面臨技術瓶頸，興建第二座晶圓廠的計劃恐怕要延後。

美國商務部去年底將長江存儲等35家中國實體列入貿易黑名單，限制其採購美國產品與服務，杜絕長江存儲繼續供貨予華為及監視器大廠海康威視等「黑名單」中企。美國的制裁行動令到中國希望藉長江存儲，在NAND快閃記憶體全球市場上取得突破的希望幻滅。

晶片專家認為，長江存儲技術精進與量產的能力，將因無法自由取得美國晶片設備與服務而受挫。瑞銀集團亞太技術研究首長Nicolas Gaudois指出，美國的制裁讓中國記憶體產業非常難以繼續進展，成功限制相關企業提昇先進技術的能力。

另外，集邦科技的報告指出，由於無法取得關鍵設備供應商的支持，長江存儲在發展其最先進的3D NAND快閃技術Xtacking 3.0上正面臨重大的技術障礙，特別是提高128層與232層製程良率將極具挑戰。報告又指，中國以外的NAND快閃記憶體買家，現在對於採用長江存儲技術抱持很大保留態度，由於技術停滯，長江存儲將逐漸喪失其成本競爭力，而其市佔率也將持續遭侵蝕。長江存儲唯一的生路，可能是退步至生產2D NAND快閃記憶體，或者轉型成為以成熟製程生產邏輯晶片的供應商。