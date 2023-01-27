郭明錤：Apple暫停自研Wi-Fi晶片　iPhone 15靠博通

內媒報道，有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤表示，蘋果公司(Apple)已經暫停其正在開發的Wi-Fi晶片工作。這意味Apple供應商博通(Broadcom)在可見將來繼續為Apple提供Wi-Fi晶片，包括為即將於2023年發布的iPhone 15/Pro系列機型提供晶片。

郭指出，許多投資者擔心Apple開發自家Wi-Fi晶片將顯著影響博通的Wi-Fi晶片業務。不過，根據對半導體產業的最新調查顯示，Apple已停止開發自家Wi-Fi晶片一段時間。

他分析指，Apple為確保2023至2025年採用全球最先進的3納米工藝製程處理器能順利量產，且性能升級及耗電改善較前代晶片顯著，Apple已將絕大部分IC設計資源用於開發處理器。開發資源不足已經造成Apple的自有5G基帶晶片量產進程推遲，更遑論戰略價值更低的Wi-Fi晶片。

他又稱，未來2至3年Wi-Fi晶片將迎來重要的Wi-Fi 6E/7升級，在行業標準顯著改變時，積極採用自家的Wi-Fi晶片對Apple風險更高。

他總結，投資者應該毋須擔心Apple自家Wi-Fi晶片在可見將來會影響博通的Wi-Fi晶片業務。相反，在未來幾年內，Apple與競爭對手將陸續採用單價更高的Wi-Fi 6E/7晶片，博通為此Wi-Fi規格升級趨勢的領先受益者。此外，博通亦為iPhone 15升級至Wi-Fi 6E最大贏家。