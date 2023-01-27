【高盛推介】預期美聯儲放慢加息步伐　金融股成焦點

高盛(亞洲)有限責任公司：市場關注下周美國聯儲局議息會議，普遍認為聯儲局將放慢加息步伐，利率期貨預期下周將加0.25厘。對息口敏感的金融股是市場焦點之一。滙豐控股股價年初至今累積近2成升幅，周五(27日)早段曾重上58港元水平，高見58.25元的11個月高位，現報57.95元，輕微上升。

友邦保險則回落逾1%，現報88.8元。有券商發表報告預期壽險新業務將逐步復甦，長期而言對友邦的增長保持正面，維持友邦「買入」評級，並上調目標價。

觀察個股輪證資金流向，近日資金流入滙豐淡倉，過去5個交易日計有逾800萬元流入；其淡倉見輕微資金流走。友邦好淡倉都有資金流入，但金額不算多，都不足100萬元。

滙豐購22058，行使價61元，2023年3月24日到期，實際槓桿16.8倍，高槓桿、適合短線部署。

滙豐購12611，行使價65.93元，2023年7月21日到期，實際槓桿10倍，中年期、輕微價外。

滙豐沽12344，行使價45.95元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.9倍，行使價42元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

滙豐牛50096，收回價53元，行使價52元，換股比率100，槓桿比率9.9倍，高槓桿。

滙豐熊62308，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率18.8倍，貼價、高槓桿。

友邦購11310，行使價115.65元，2023年6月6日到期，實際槓桿12.1倍，3個月期以上最高槓桿。

友邦購21709，行使價90元，2023年6月23日到期，實際槓桿7.4倍，中期貼價、時間值損耗較低。

友邦沽29740，行使價77.95元，2023年9月21日到期，實際槓桿5.6倍，最貼價條款之一。

友邦牛66356，收回價80元，行使價79.4元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，貼價、高槓桿。

友邦熊67875，收回價100元，行使價100.6元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，貼價、高槓桿。

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