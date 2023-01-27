利嘉閣：料今年1月樓價指數跌幅將收窄至約1%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署今(27日)公布的最新數據顯示，2022年12月份私人住宅售價指數報332.5點，按月再跌2.03%，連跌7個月，但跌幅已收窄至近5個月最少。總結2022年樓價累跌15.59%。

他稱，12月份差估署樓價指數已跌至2017年5月以來的68個月、即逾5年半的新低，連跌7個月，亦是繼2002至2003年沙士時期之後的最長跌浪，全年累跌15.59%，更是自1999年起24年以來的最大按年跌幅。不過，上月樓價指數跌幅略為收窄，主要反映11及12月份內地開始放寬防疫檢疫限制，令通關初現曙光。繼後，內地亦於12月底公布會自1月8日起恢復通關，對市場即時產生良好效應，料下次公布的2023年1月份樓價指數跌幅會進一步收窄至1%左右，料2月份持平，冀3月開始輕微反彈。

展望2023年樓價走勢，陳氏相信，通關效應尚待發揮，海內外資金將陸續入市，加上引入高端人才計劃支持下，對樓市有顯著的支持作用。此外，再大幅加息的壓力有所紓緩，而隨着通關帶動的經濟復甦，本地及內地購買力有望加快釋放，估計樓價經過首季整固後，次季可望升3至5%，下半年如無不可預計的利淡因素，樓價料再錄約5至8%升幅，估計全年樓價最終可升10至12%。