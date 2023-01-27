業界促港府還原甚或撤銷股票印花稅　提升市場競爭力

港府正就新一份財政預算案進行公眾諮詢，香港證券及期貨專業總會提交意見，強烈要求還原股票印花稅水平，甚至撤銷股票印花稅，令香港市場更具競爭力，同時建議股票印花稅不要高過普遍業界佣金水平。

該會重申，反對香港證監會就期貨交易活動的風險管理指引推行諮詢，此舉除會窒礙香港期貨市場發展，亦不符合十四五規劃中香港作為風險管理中心的定位。

早前港府發表香港保險業的發展策略藍圖，該會建議政府亦為證券業界制定發展藍圖，讓業界可提前部署。另建議中港兩地證券資質互認或匹配基制，令兩地人才互流。

就本港發展虛擬資產，該會促請政府須考慮所帶來的技術及行業風險，以及充分考慮對零售市場的影響力及潛在破壞力，並須借鏡大型加密貨幣交易所FTX的破產事件，加強持份者對市場進行教育的要求及法規，避免僅成為另一炒作熱潮，影響香港金融中心聲譽。

另外，該會指出，儘管新冠疫情逐漸消退，經濟開始復甦，惟訪港旅客人數仍然偏低，不少人在疫倩期間失業或減薪，建議港府再派消費券，且僅限香港永久性居民，以帶動本地消費及幫補市民，並平衡支出。