中原：去年12月為樓市最差月份　料樓價已尋底

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，12月份差估署樓價指數報332.5點，按月下跌約2%，已連跌7個月，返回2017年4月低位。但踏入2023年，多項利好消息湧現，預料樓價已成功尋底，於首季有望反彈3%至5%。

陳永傑指，相信12月是樓市最差的月份，但現時香港已解除防疫措施，落實與內地通關，令股市金市皆錄得不俗升幅，樓市通常緊隨其後。農曆新年一二手成交明顯較去年暢旺，雖然通關未直接帶動物業市場成交量，現時九成買家為香港本地剛需客，大部分因怕通關後樓價被搶高而加快入市步伐。

他估計，二手成交彈升，亦會給予發展商信心加快推盤，量升價升，小陽春已出現。若經濟復甦步伐不停，加上美國於年內或將停止加息，種種利好因素將有助樓價於今年內補回失地，預料2023年私人住宅樓價有望上升15%。

此外，租金方面，12月差估署租金指數不跌反升，按月微升0.3%，全年計租金指數累錄3.7%跌幅。陳永傑認為，租賃市場反映住屋的剛性需求，於疫情影響下樓價下跌，不少市民選擇轉買為租，以觀察樓價走向，靜待入市時機。現時香港已幾近全面開關，相信將吸引留學生及海外僱員重返香港，對租賃市場及租金亦具一定支持。