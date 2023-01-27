信置葵涌工廈永基路38號次季落成　BDx數據中心承租

（左起）信和集團租務部助理租務總經理吳偉康、信和集團資產管理董事蔡碧林、BDx首席財務官Mr. Vijay Tripathi，以及BDx法務負責人李宛璉。

信置資產管理董事蔡碧林表示，近年創新及科技發展蓬勃，「工業4.0」迅速崛起，並成為全球熱潮，集團適時推出永基路38號，並獲承租，她又指，隨着創新科技的發展，香港「再工業化」已是大勢所趨，相信科技界需求殷切的數據中心進駐，能進一步推動本港創新科技的發展。

BDx首席財務官Vijay Tripathi 表示，香港對公司的客戶來說 是一個具有戰略意義的重要市場，作為亞太地區增長最快的數字交付平台之一，不斷擴大在本港的足跡，以支持數字交付並滿足現有及潛在客戶的需求。

該公司將在項目建設高達16MW的可持續發展超大規模數據中心。項目為樓高18層的工業大廈，總面積約達191,307方呎，單位面積由約1,386至全層約12,314方呎，擁有 4.7 米高樓底及特高承重貨運升降機。

此外，信置旗下工廈於2022年的整體出租率逾九成，集團的工廈租務共提供超過30個物業組合，而3個活化工廈已相繼完成翻新工程；包括兩個位於觀塘及一個位於沙田的項目。

蔡續稱，集團工廈物業提供彈性樓層間隔及專業技術方案，滿足不同類型行業，如物流、中央食物工場、檢查測試中心或數據中心的需求。至於活化工廈方面，集團引入健康生活的租戶如健身中心、瑜伽、攀石、醫療保健中心，以及不同類型食肆等。最近於沙田及觀塘的活化工廈項目分別引入一間中醫保健中心及知名日式餐廳。

她補充，永基路38號將加入智能無觸式升降機按鈕及電動車充電裝置等，亦會在天台及大廈外牆注入綠化元素，並以綠建環評銀級認證為目標。

集團也與本地養蜂保育團體合作，於工廈天台設「城市養蜂箱」。同時，公司亦有租予本地環保磚公司及水耕種植公司等綠色健康產業，共同推動綠色生活。