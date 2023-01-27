道指期貨跌26點　油價微升

2023年01月27日 16:16
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    美匯指數報101.72；港匯見7.8309；離岸人民幣(CNH)報6.7604；美元兌日圓報129.79；歐元處1.0879；英鎊報1.2381。金價報1,924.92美元。油價微升，布油報87.67美元，紐油處81.37美元。比特幣企23,000美元水平。道指期貨跌26點。
    ●恒生指數收報22,688點，升122點或0.54%，連升3日。大型科網股撐市，京東集團升2.4%；騰訊再破頂。https://bit.ly/3DfY9AA
    焦點數據：
    21:30 美國12月個人消費
    21:30 美國12月核心個人消費支出平減指數
    21:30 美國12月個人所得
    23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數
    23:00 美國12月成屋待完成銷售
    中美角力：
    ●日本及荷蘭傳準備加入美國圍堵行列，限制中國獲先進半導體設備。
    ●長江存儲受美國制裁如陷泥沼，唯一生路可能係...
    ●蓋茨：中國崛起​​是世界巨大勝利
    ●中國傳考慮限制太陽能技術出口，保護主導地位。
    香港樓市：
    ●差估署：私宅售價指數去年累挫逾15%，長達13年升勢告終。
    ●長實郭子威：上半年樓市難有明顯反彈。
    ●利嘉閣：料今年1月樓價指數跌幅將收窄至約1%。
    ●萊坊：首季樓價及成交量料仍低位徘徊。
    ●中原：去年12月為樓市最差月份，料樓價已尋底。
    企業動向：
    ●英特爾去年Q4經調整盈利跌9成，首季恐危！
    ●孩之寶預虧超預期　擬裁員1,000人以省成本。
    ●空中巴士今年擬招聘1.3萬名員工，其中全新職位佔7,000個。
    其他：
    ●郭明錤：Apple暫停自研Wi-Fi晶片，iPhone 15靠博通。
    ●阿克曼：針對印度阿達尼集團的沽空報告高度可信。
    ●埃利安：聯儲加息0.5厘，助扭轉抗通脹信譽受損。
    ●歐盟擬將俄國柴油等出口價格上限定於100美元。
    ●被裁員工要賠福利房差價，邊家企業咁絕情？
    ●攜程：兔年春節旅遊訂單較虎年大增4倍。