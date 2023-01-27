【產經直播】北水下周回歸 港股吼咩板塊？
2023年01月27日 16:18
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港股在兔年首個交易日(26日)紅盤高開兼高收，周五(27日)表現好淡爭持，早段高開48點高見22,700點後，走勢反覆回落，惟收市力保升勢，收報22,688點，升122點，成交972億元。北水下周回歸，會高位食胡定刺激大市繼續向上？邊個板塊可以吼定先？
商湯(00020)美國禁投令制裁風險消退，周五價量齊升，股價收市爆升近兩成，加上獲中資券商看好，商湯正積極向人工智能即服務(AIaaS)模式轉型，有望實現高質量、更穩定的營收增長，股份前景可睇好？值得長線持有？
內銀近月連環公布向內房民企承諾借貸，以支援內房資金需求；最新碧桂園(02007)與民生銀行訂立融資協議，獲最高達5000萬美元等值的人民幣定期貸款融資，碧桂園升逾6%，連帶其他內房股齊齊向上，目前板塊正處於橫行階段，想短炒要轉身夠快？
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