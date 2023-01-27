二手交投上揚！太古城月內錄35宗成交

二手交投持續上升，部分藍籌屋苑交投已超上月全月。鰂魚涌太古城1月錄約35宗買賣，較上月全月26宗，已多約34.6%，有三房單位累減「兩球」，剛售1,150萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城1月暫錄約35宗買賣，已超上月全月，包括華山閣高層G室，實用面積約685方呎，三房間隔，去年9月開價約1,350萬元，隨市況調整，今年初下調至1,250萬元，終減價至1,150萬元獲同區用家購入換樓，呎價約16,788元。

●利嘉閣陳家豪指，鰂魚涌康怡花園E座低層7室，實用面積約529方呎，兩房間隔，望內園景，去年9月開價約868萬元放售，因應大市氣氛減價，累減約161.2萬元，以706.8萬元成交，呎價約13,361元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角半山富豪閣3座一個C室單位，實用面積約723方呎，三房間隔，已改兩房，連車位成交價1,180萬元，呎價約16,321元，單位原先叫價1,280萬元，現減價100萬元成交，減幅約7.8%。

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九龍區

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨4期百老匯街91號低層C室，實用面積約716方呎，三房間隔，望內園景，最初開價800萬元，議價後以780萬元成交，呎價約10,894元，新買家為同區客，睇樓超過1年，見近日樓價喘定，恐遲買會貴，決定加快入市。

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣昇悅居6座中層F室，實用面積約513方呎，兩房間隔，日前以780萬元沽出，呎價約15,205元，屋苑本月暫錄得10宗二手買賣，現時約有80個單位放售，最低入場費由760萬元起。

●中原黃家全稱，奧運站維港灣2座低層D室，實用面積約646方呎，套三房間隔，望海景，議價後以1,170萬元成交，呎價約18,111元，原業主於1999年4月以368萬元購入，持貨快將24年，帳面獲利802萬元。

●香港置業胡國安稱，牛頭角居屋樂雅苑E座中層5室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場以470萬元放售後約兩星期，獲區內客接洽，議價後決定以約443萬元成交，呎價約9,910元，新買家屬區內分支家庭。

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新界區

●中原呂宗霖指，荃灣灣景花園3座高層C室，實用面積約760方呎，套三房間隔，享全海景，去年11月放盤叫價950萬元，最終減價47.2萬元或約5%，以902.8萬元沽出，呎價約11,879元，較1月初同類型單位成交價，微升約4.8萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋翠寧花園6座高層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，同區白居二中籤者，因原業主擴大議幅，累積減價22萬元，加上家人亦居於同屋苑，為方便照應，未補價第二市場以338萬元購入上址自用，呎價約5,709元。

●祥益稱，屯門居屋新圍苑E座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，外區客親自視察屯門區後，見樓價較外區便宜，考慮原業主有意換樓，以稍低市價放盤，遂便決定於已補價自由市場以330萬元購入作上車之用，呎價約8,229元。

●祥益袁思賢指，屯門居屋景新臺4座中層F室，實用面積約490方呎，兩房間隔，區內白居二首置客見屋苑樓齡較新及可承做較高成數按揭，原業主增加議幅累積減價22萬元，決定在未補價第二市場以368萬元購入自住，呎價約7,510元。

●中原王勤學透露，元朗區1月至今暫錄得73宗二手買賣，初五單日更錄得4宗宗，包括YOHO Town第8座中層D室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價658萬元，減價8萬元，以650萬元易手，呎價約15,403元。

●美聯楊浩然稱，大埔白石角朗濤8A座中層D室，實用面積約766方呎，兩房連套房間隔，原業主套現，開價約1,138萬元放盤，新買家見屋苑樓齡淺，單位附裝修，議價58萬元，終以1,080萬元成交，呎價約14,099元，物業約3年多帳面升值98.4萬元。

●中原鄭志遠表示，大埔新達廣場5座低層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，以686萬元易手，呎價約14,753元，新買家為用家， 怕遲買更貴，即把握機會入市自住。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉田苑A座高層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望山景，放盤個半月，已補價自由市場原先叫價510萬元，減50萬元，以460萬元成交，減幅約9.8%，呎價約10,723元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山迎海5座中層B室，實用面積約524方呎，一房間隔，享園景，放盤5個月，原先叫價798萬元，累減50萬元，終以748萬元成交，減幅約6.3%，呎價約14,275元，原業主於2019年5月購入，帳面獲利50萬元，期內升值約7%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑G座高層6室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場原先叫價400萬元，放盤4個月，減價28萬元，以372萬元沽出，呎價約8,631元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區1月暫錄約115宗二手買賣，其中新港城暫錄9宗，屋苑R座低層4室，實用面積約503方呎，三房間隔，開價約650萬元，議價後以638萬元易手，呎價約12,684元，新買家為用家。

●美聯羅敬業表示，將軍澳中心2座高層B室，實用面積約690方呎，套三房間隔，吸引區內換樓客承接，原先放盤叫價1,100萬元，降價7萬以1,093萬元易手，呎價約15,841元。

●利嘉閣溫錦駒透露，將軍澳SAVANNAH第3B座中層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，開價約920萬元放售，近期逐步下調叫價，近期累減約71.2萬元，最新以約848.8萬元成交，呎價約17,429元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳怡心園3座中層D室，實用面積約604方呎，套三房設計，去年4月放盤叫價750萬元，近日調整至720萬，現在以642萬沽出，累減108萬元，減幅約14%，呎價約10,629元。

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