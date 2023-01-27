新界細價盤市旺 粉嶺北ONE INNOVALE 3期累沽1200伙
2023年01月27日 21:27
東網電視更多新聞短片
一手市場成交量回穩，新界細價盤交投不斷，粉嶺北系列項目月內頻頻錄得成交，去年開售至今累計已沽出1,200伙。另亦有發展商陸續公布今年推盤計劃。
●華懋部署年內推3個市區盤
華懋集團銷售總監封海倫表示，集團年內將有3個全新項目推售，其中包括港鐵何文田站瑜一，將提供844伙。另薄扶林域多利道項目涉及約118伙，長沙灣東京街項目提供約200伙。3個項目單位數目共約1,162伙。
●將軍澳日出康城LP10短期內推售現樓
南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎表示，旗下將軍澳日出康城LP10正籌備於短期內推出首批現樓單位銷售及開放予公眾參觀。樓盤的展覽廳已進駐啟德AIRSIDE，成為該甲級商廈首個啟用租戶。同時，麥一擎指，年內將會銷售壽臣山深水灣徑8號及筲箕灣香島的現樓單位。預計在防疫政策逐步放寬下，豪宅及大型單位將續受追捧。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房9,388萬元沽
豪宅新盤交投活躍，信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(27日)錄得月內第9宗成交，以9,388萬元沽出1伙三房戶。上述為2座19樓B室，實用面積1,868方呎，採三房雙套間隔，連同1個車位售出，呎價約50,257元。該樓盤由開售至今，累計售出27伙，當中5伙為特色戶，總套現近33億元。
●元朗Grand YOHO第二期下周三起推售10伙
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗Grand YOHO第二期，周五(27日)上載最新銷售安排，落實下周三(1日)起以價單形式推售10伙。上述單位實用面積介乎524至634方呎，採兩房及三房間隔，折實價由912.72萬元至1,163.6萬元，折實呎價17,418至21,918元。部分單位另享有介乎2至5.5%的額外回贈。
●粉嶺北ONE INNOVALE 3期合計售出1,200伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE 3期項目至今累計沽出1,200伙。當中，第3期ONE INNOVALE-Cabanna周五(27日)再售出兩伙，共涉1,029.22萬元。當中，D座15樓2室，實用面積367方呎，兩房間隔，以541.53萬元成交，呎價約14,756元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅單位呎價約14,610元
新鴻基地產的天水圍Wetland Seasons Bay第2期，周五(27日)售出別墅RV8的地下A室，實用面積1,158方呎，五房間隔，連896方呎花園，成交價1,691,8萬元，呎價約14,610元。
●啟德THE HENLEY II兩房售1,376萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，最新沽出1座1樓E室，實用面積575方呎，兩房間隔，成交價1,376.33萬元，呎價約23,936元。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna單日沽2伙 涉逾1,700萬元
新鴻基地產的元朗錦田北PARK YOHO Bologna，單日沽出兩伙，共涉1,783.42萬元。當中，第8B座7樓A室，屬實用面積674方呎的三房單位，成交價為918.48萬元，呎價約 13,627元。
●西南九龍維港滙II四房售5,320萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，本月至今暫沽19伙，總成交金額接近5億元。當中，維港滙II新近連沽兩伙，包括1座21樓A室，實用面積1,536方呎，採四房連多功能房間隔，以5,320萬元成交，呎價約34,635元。至於，整個系列項目累計售出831伙，套現逾123億元。
●大圍站柏傲莊III半數已售單位終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得約423宗終止買賣個案，達成交量846宗的五成，亦即已售出單位當中有一半已經終止交易，而涉及總成交金額逾64億港元。
據一手成交紀錄冊顯示，項目周五(27日)增加4宗個案，單計本月累積有15宗。新近錄得的個案包括8B座9樓B室，實用面積509方呎，兩房間隔，原本於去年6月簽訂正式買賣合約，以1,023.6萬元成交，當時呎價20,110元，惟交易已於今日終止。連同該盤計，本月新盤市場迄今已出現約27宗取消交易個案。