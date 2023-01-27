新界細價盤市旺　粉嶺北ONE INNOVALE 3期累沽1200伙

一手市場成交量回穩，新界細價盤交投不斷，粉嶺北系列項目月內頻頻錄得成交，去年開售至今累計已沽出1,200伙。另亦有發展商陸續公布今年推盤計劃。

●華懋部署年內推3個市區盤

華懋集團銷售總監封海倫表示，集團年內將有3個全新項目推售，其中包括港鐵何文田站瑜一，將提供844伙。另薄扶林域多利道項目涉及約118伙，長沙灣東京街項目提供約200伙。3個項目單位數目共約1,162伙。

●將軍澳日出康城LP10短期內推售現樓

南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎表示，旗下將軍澳日出康城LP10正籌備於短期內推出首批現樓單位銷售及開放予公眾參觀。樓盤的展覽廳已進駐啟德AIRSIDE，成為該甲級商廈首個啟用租戶。同時，麥一擎指，年內將會銷售壽臣山深水灣徑8號及筲箕灣香島的現樓單位。預計在防疫政策逐步放寬下，豪宅及大型單位將續受追捧。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房9,388萬元沽

●元朗Grand YOHO第二期下周三起推售10伙

●粉嶺北ONE INNOVALE 3期合計售出1,200伙

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅單位呎價約14,610元

新鴻基地產的天水圍Wetland Seasons Bay第2期，周五(27日)售出別墅RV8的地下A室，實用面積1,158方呎，五房間隔，連896方呎花園，成交價1,691,8萬元，呎價約14,610元。

●啟德THE HENLEY II兩房售1,376萬元

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna單日沽2伙 涉逾1,700萬元

新鴻基地產的元朗錦田北PARK YOHO Bologna，單日沽出兩伙，共涉1,783.42萬元。當中，第8B座7樓A室，屬實用面積674方呎的三房單位，成交價為918.48萬元，呎價約 13,627元。

●西南九龍維港滙II四房售5,320萬元

●大圍站柏傲莊III半數已售單位終止交易

據一手成交紀錄冊顯示，項目周五(27日)增加4宗個案，單計本月累積有15宗。新近錄得的個案包括8B座9樓B室，實用面積509方呎，兩房間隔，原本於去年6月簽訂正式買賣合約，以1,023.6萬元成交，當時呎價20,110元，惟交易已於今日終止。連同該盤計，本月新盤市場迄今已出現約27宗取消交易個案。