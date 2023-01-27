碧瑤綠色：已將有關紙包飲料盒轉售給第三方下游回收商

根據該合約，碧瑤廢物處理及回收向「綠在觀塘」購入廢紙(包括紙包飲料盒)，當中涉及成本和資源。上述紙包飲料盒具固有商業價值，更重要的，它是廣大香港市民盡心盡力回收的心血結晶。將其棄置並不合乎環保、企業責任、管治以及商業邏輯。因此集團沒有亦絕不會將其棄置於堆填區。

該公司指出，處理是次紙包飲料盒合法的途徑，可選擇包括讓本地循環再造商或下游回收商妥善處理。經綜合商業因素考慮後，集團已將有關紙包飲料盒轉售給第三方下游回收商作妥善處理。

經集團深入調查後，有個別員工就以上安排未與「綠在觀塘」作適時溝通，導致過程中出現誤解，實有不足及可改善之處。集團已責成有關員工，積極加強與各持份者的溝通，並已迅速成立專責小組，強化員工培訓及優化與合作方的溝通機制，以避免同類事件再次發生。

本周有報道指，去年4至12月，約3噸由回收站「綠在觀塘」收集的紙包飲品盒，在交予碧瑤廢物處理及回收有限公司後，碧瑤未有按承諾交往本地唯一認可的紙包飲品盒回收商「喵坊」。