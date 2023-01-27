印度首富遭沽空機構狙擊　身家蒸發1560億元

美資沽空研究機構Hindenburg Research LLC狙擊印度富豪兼亞洲首富阿達尼(Gautam Adani)旗下綜合企業阿達尼集團的事件持續發酵。最新美國對沖基金大鱷阿克曼(Bill Ackman)亦踩多腳，認為該份沽空報告「高度可信」。受消息影響，阿達尼隨即由千億富豪「降格」為百億富豪，身家按年蒸發近200億美元(約1,560億港元)。

由於剛過去周四是印度共和日，印度股市休市，阿達尼企業及子公司阿達尼港口和經濟特區公司周五復市後均一度急挫近25%，是當地基準Nifty指數的跌幅首兩大股票。與此同時，據《福布斯》實時全球億萬富翁排行榜顯示，截至1月27日止，阿達尼最新淨資產按年跌近200億美元，至993億美元，在富豪榜上由今年初排名第3跌至排名第7。

另邊廂，美國對沖基金大鱷阿克曼亦在社交媒體發文，直指Hindenburg Research LLC的沽空報告是「高度可信且充分研究」(Highly Credible And Extremely Well Researched)，又認為阿達尼的回應，與早年美國保健品公司康寶萊(Herbalife)回應阿克曼的沽空報告一模一樣。不過阿克曼強調，他既無沽空阿達尼集團，也無就此進行過任何獨立研究。

隨着Hindenburg Research LLC的沽空報告出爐，據悉，印度證券交易委員會(SEBI)亦着手研究上述報告，甚或以此展開調查阿達尼集團的離岸基金持股情況。該機構發言人不予置評。

面對「空軍」突襲，頓令阿達尼集團的上市旗艦阿達尼企業(Adani Enterprises)周五發行的2,000億印度盧比(約192億美元)新股計劃蒙上陰霾，事關相關計劃的每股底價介乎3,112至3,276盧比，較周五該股股價低一大截。不過，阿布扎比投資局、法巴、法興、木星資產管理和高盛早在沽空報告發表前夕經已認購相關股份，到底如今融資計劃是否有變，仍存未知數。