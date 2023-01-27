美股缺方向　英特爾績後挫逾一成

美股3大指數早段受壓，道指曾跌4點，見33,944點；標指跌5點，報4,054點；以科技股為主的納指跌10點，報11,502點。港股夜期報22,675點，升10點，低水14點。

通脹數據持續回落，聯儲局此前亦向市場放風，暗示下周只會加息0.25厘。惟安聯首席經濟顧問埃利安認為，聯儲局應該維持0.5厘的加息幅度，儘管通脹在不久的將來確實會繼續下降，但價格上升的主要驅動力一直在向服務業轉移，在勞動力市場保持穩定的情況下，這增加更多內在物價壓力的風險。

他還提到，聯儲局此前在解讀通脹數據，以及在應對通脹上，均曾落後於實際情況。若再次出現失誤，將損害聯儲局的信譽和未來政策的效力。

企業消息方面，美國媒體公司BuzzFeed據報擬應用人工智能(AI)技術協助其網站創作內容。報道指，公司打算與近來受各方關注的AI程序ChatGPT的開發商、微軟有份投資的OpenAI合作。BuzzFeed股價周四暴漲1.19倍，周五早段續升21.97%。

半導體巨頭英特爾(Intel)公布，去年第四季轉蝕6.64億美元，經調整每股盈利大插9成至0.1美元。該公司預告本季將繼續錄得虧損，拖累其股價挫10.7%。