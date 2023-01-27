滙豐股價3個月累漲逾五成　「超買」程度36年來最嚴重

滙控股價周五收報57.95元，升0.08%；本月以來公司市值已重上一萬億大關，以收市價計為11,760億元。

自內地退出「清零」防疫政策以來，中港兩地經濟重啟的憧憬推動香港金融股一直大幅上揚，尤其是滙控去年11月宣布出售加拿大業務，引發市場對該企派發特別息及股票回購的憧憬，以至該股升勢尤其凌厲。

雖然現價技術上已呈嚴重超買，投行摩根大通預期中港兩地邊境重新開放，入境旅客增加及改善貿易活動之下，將利好本地銀行的信用卡及銀行保險費用，及貿易融資與個人貸款業務，若這些業務能重返疫情前水平，則港銀潛在收入有2至4%上升空間。