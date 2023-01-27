滙豐股價3個月累漲逾五成 「超買」程度36年來最嚴重
2023年01月27日 23:07
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昔日港股散戶至愛股王、有「大笨象」之稱的傳統大藍籌滙豐控股(00005)，上季以來重新獲得投資者青睞，股價一洗頹風，由去年10月低位38.5元，回升至昨日高位58.25元，累計升幅已逾五成，從技術指標14日相對強弱指數(RSI)看，更已升至90的超買區，乃自1986年以來最高水平，更跑贏大部分藍籌股。
滙控股價周五收報57.95元，升0.08%；本月以來公司市值已重上一萬億大關，以收市價計為11,760億元。
自內地退出「清零」防疫政策以來，中港兩地經濟重啟的憧憬推動香港金融股一直大幅上揚，尤其是滙控去年11月宣布出售加拿大業務，引發市場對該企派發特別息及股票回購的憧憬，以至該股升勢尤其凌厲。
雖然現價技術上已呈嚴重超買，投行摩根大通預期中港兩地邊境重新開放，入境旅客增加及改善貿易活動之下，將利好本地銀行的信用卡及銀行保險費用，及貿易融資與個人貸款業務，若這些業務能重返疫情前水平，則港銀潛在收入有2至4%上升空間。
摩通預期首季滙控及渣打集團(02888)將會跑贏，予目標價分別為66元及78元，投資評級同為「增持」。另一投行摩根士丹利則預期，滙控在第二季業績中將宣布10億美元股票回購，並在今年支付90億美元股息，給予該股目標價59.8元，評級「增持」，並繼續列為首選。