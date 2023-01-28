【東方產評】美聯盟圍剿華芯　自由貿易處晚陰

美國視中國為頭號競爭對手，誓必要打擊「中國芯」(晶片)國產化大計，不惜主動推翻全球化、違背自由貿易規則，全面圍堵中國取得先進晶片及相關設備。繼去年8月美國總統拜登正式簽署《晶片與科技法案》(Chips and Science Act)後，更積極拉攏盟友聯合行動，以加大圍剿力度。其實，美國本就沒有足夠的晶片製造能力，如此趕絕中國，非但兩敗俱傷，全球經濟發展亦會被拖慢，企業在技術與產業鏈的半球化趨勢下，生意愈益難做，研發投入亦難維持，最終不見得有贏家。

在數碼經濟年代，生活、製造、資訊、消費等各領域，皆朝向電子化、智能化發展，當中涉及大量數據分析、應用人工智能、超級電腦、監控系統等，都離不開對晶片的應用。最基本、最易說明的例子乃極為普及的智能手機。美國蘋果公司的iPhone一直帶領世界潮流，其功能的多樣化、運行速度之快，讓其成為科技業王者。不過，後起的南韓三星、中國的華為、小米等廠商都在追趕，證明技術研發也許存在先後之分，卻無國界之別。

另一例子乃汽車產業，在電動化趨勢之下，智能汽車的應用也是離不開以「芯」取勝，而在電動車研發和產銷方面，中國誠然已建立全球領先地位。面對核心製造業備受中國的挑戰，美國選擇以科技霸凌的手段打壓中國，誓要壓住中國發展，換取時間強化自身競爭力，鞏固霸權。

在這個大背景之下，傳來美國在國際上拉幫結派，找來更多盟友加入圍堵華芯行列，實不讓人意外。日本與荷蘭若然都加入美國的禁售陣營，停止向華出售先進半導體設備，基本上是政治多於商業決定。事實上，日、荷企業都在反對相關禁售做法，若然政府堅持投美所好，首先見到的是其重點企業將失去中國這大客，生意景氣難維持，將影響企業資本開支籌劃，最終拖慢研發進度，削弱競爭力。如此損人害己亦要為之，全因美國推動的意識形態之爭作祟，不惜損害全球利益、背棄自由貿易，這些舉動正正就是每次世界戰爭前分裂與保護主義冒起的徵兆。

為了反制，中國正考慮限制太陽能電池技術出口，實行「以其人之道還治其人之身」。如是者，對於正在推動本地太陽能產業急起直追的歐美經濟體而言，誠然是一大打擊。這樣下去，全球貿易將明顯縮量，過去數十年奉行自由貿易，善用全球化資源、優化產銷、維持低物價、將經濟效益最大化的條件將被顯著削弱。歐美經濟將面臨更大的衰退與通脹風險，而中國的疫後復甦之路亦充滿不明朗因素。

中美經濟戰已沒有回頭路。晶片既被喻為「新石油」，科技必然是兩強較勁的主戰場。不過，有別於石油受資源產地所限，技術研發本無國界之分，來自西方聯盟的圍堵，實改變不了中國實現晶片國產化的決心，愈是艱難，將會愈見到中國以更大的努力來加快打破技術瓶頸，惟美國肆意破壞自由貿易規則，對全球經濟所造成的破壞，只怕無法彌補。