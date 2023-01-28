1周10大驚奇︰美國經濟虛假繁榮　數據暗藏危機

美國上季國內生產總值(GDP)按年增長2.9%，超出了市場預期。表面上來看，這項數據確實反映經濟強勁，但許多機構都反過來堅定了看淡美國前景的觀點，原因是今次帶動GDP增長的項目，實際上並未完全反映實際經濟表現。有大行更透露地區數據分析指，美國已有39個州份普遍出現失業率上升現象，從歷史數據來看，正正是衰退風險急升又一強力證據！

【1、美國各州失業上升 恐預示衰退將至】

要衡量一個國家的經濟狀況，就業市場是絕佳的指標。富國銀行經濟學家Charlie Dougherty等人在一份研究報告中指出，根據歷史經驗，當美國至少34個州的失業率呈上升趨勢時，全國經濟衰退的可能性就會大大增加。

報告指出，美國在去年11月就跨過了這一門檻，當時35個州的趨勢失業率上升；12月更進一步增加至39個州。當然，這一指標並非總是與衰退同步出現，有時候也會早於或遲於衰退發生。比如在2007年8月，該指標就較美國經濟大衰退正式開始早6個月發生，而在1991年12月和2003年1月，都是在經濟衰退結束後才出現。

富國銀行表示，美國現未陷入衰退；不過，接下來經濟衰退的風險已大幅增加。目前而言，該行判斷下半年美國將出現溫和衰退。

美國第四季度GDP報告顯示，去年第四季經濟增長為2.9%，略高於市場普遍預期的2.6%。從表面上看，經濟依然強勁。惟考慮到經濟強勁且通脹遠高於目標，證明了聯儲局持續加息是合理，變相也會為經濟增添更大的壓力。

荷蘭國際集團(ING)的報告亦指出，美國上季GDP增長雖然好過預期，但有1.46個百分點的增長貢獻來自私人庫存增加，而這些增長可能是「非自願的」，即企業因賣不出商品而令庫存水平上升，而不是有計劃的增加庫存。雖然庫存的上升某程度上反映了供應鏈的改善，但亦意味着消費者需求正減弱。同樣，淨貿易的改善乃是由於進口下降(美國需求前景疲軟的迹象)而不是出口上升。

【2、摩通：美股上半年回吐逾10% 經濟將硬着陸】

摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，經濟的基本面正惡化，但股票指數卻一直上升；故認為在某些時候其價格必然回調，並「為上半年回調10%以上做好準備」。

Kolanovic警告，目前市場尚未反映出經濟衰退迹象，並預期美國經濟會發生硬着陸。

他指，過去半年間短期利率變化很大，更會可能持續走向，並保持在高水平；消費者承擔大量債務，「利率上升消費者尚能保持韌性，不過隨着時間推移，他們的適應能力將愈來愈差」。

他認為，目前市場上部分觀點認為最壞情況已過，但他稱「不認為5厘的利率能讓經濟正常運轉」，私募基金等無法在高息環境下生存，並認為聯儲局必須作出讓步。

【3、環球科企不足1個月再炒6萬人】

Layoffs.fyi數據顯示，在不足1個月內，全球科企已裁減約59,448人，巨企如微軟以及谷歌(Google)母公司Alphabet，也在較早前分別宣布裁減約1.1萬及約1.2萬名員工。對比起去年全球1,024家科技公司裁員154,336人，今年形勢恐怕比去年更加嚴峻。

Naspers及Prosus行政總裁Bob Van Dijk接受外媒訪問時坦言，宏觀環境變得更艱難，隨着利率上升，風險溢價也上升，資金成本發生很大變化。他表示，將削減其公司辦事處人手，包括香港、阿姆斯特丹及南非，裁員將持續12個月，大約15個地點會受到影響。

【4、華爾街預言家：通脹年底料再抬頭 今年恐爆金融危機】

歐洲太平洋資本(Euro Pacific Capital)行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff警告，至今年底，通脹將再次抬頭，按年增長可能會超過去年高位。Schiff又指，經濟不會軟着陸，甚至可能在今年再次出現金融危機，聯儲局更擔心的是通脹惡化。

美國聯儲局今年料將繼續收緊政策，他預計聯儲局會在年底前轉向，不是因為當局在對抗通脹的戰爭中獲勝，而是因為投降。

財政部正以非常措施來緩解債務危機，財長耶倫曾表示，他們可以在6月之前完成這項工作。對於當中風險，Schiff分析指，危機是債務，而不是上限。上限將是解決方案的一部分，除非當局不斷提高上限或暫停，這樣就更深陷債務之中。真正的風險是債務上限再次提高，令美國最終陷入真正的主權債務和美元危機，原因是無人願意持有美國的債務或貨幣。

對於不少大型科企如亞馬遜、微軟等正在裁員，他認為去年開始的經濟衰退將在今年持續並惡化。

【5、道富CEO警告︰美國信用評級若遭下調 國債價格恐大跌】

環繞美國債務上限的爭議尚未解決，愈來愈多華爾街舵手感到擔憂，道富集團行政總裁Ron O'Hanley警告，假如美國主權信用評級遭到下調，國債價格可能會大跌。

作為大型資產管理和託管公司的舵手，O'Hanley指出，目前「市場的流動性不如過去」，市場莊家(Market Maker)可能會在任何債務危機爆發之前就已經撤資。他說︰「在此之前，你會看到市場出現很多混亂——甚至可能發生在美國國債市場。」換言之，在美國的債務正式違約之前，市場就可能已經蒙受巨大損失。

據經濟學家和債券市場分析師預計，美國的債務上限不得不在第三季度的某個時候前提高，以避免出現債務違約。O'Hanley亦擔心，金融市場和銀行同業之間的借款壓力會「相對容易地」轉移到實體經濟之中。

【6、聯合國：今年全球經濟增長料放緩至1.9%】

美國經濟前景陰霾滿布，全球也一同遭殃。聯合國發最表報告，預計今年全球經濟增長將由2022年的3%放緩至1.9%，是數十年來最低，主要受累高通脹、貨幣緊縮政策、新冠疫情等。不過，報告預期明年全球經濟增長將回升至2.7%。

報告稱，美國、歐盟和其他發達經濟體的增長勢頭在2022年顯著減弱，對全球其他經濟體產生不利影響。聯合國預期，美國今年經濟增長0.4%，去年為1.8%。受惠政府去年調整防疫政策及放鬆貨幣政策，預計中國今年經濟增長將加速至4.8%。

【7、重量級護旗手 蓋茨：中國崛起​​是世界巨大勝利】

環球經濟前景堪憂，但中國卻有望成為例外，並且獲重量級人物唱好。微軟聯合創始人蓋茨周一(23日)在澳洲接受訪問時表示，中國的崛起​​是「世界的巨大勝利」。

蓋茨指，傾向把中國的崛起​​視為世界的巨大勝利，中國在全球經濟中所佔比例，跟他們在全球人口中所佔的比例脗合，而澳洲、美國等國家的人均國內生產總值(GDP)是中國的5倍，其實在全球經濟中佔比是不成比例。

他認為，中美兩國看待對方時都是抱雙輸的心態。他指，如果問美國政客，希望中國經濟收縮20%，還是增長20%，擔心他們會說「寧願中國變得窮一些」，但蓋茨認為，他們不明白這種想法對全球經濟，以至抗癌藥物研發、解決氣候變化問題的意義，他強調，這些問題需要全球共同努力去解決。

蓋茨又表示，美國在政治上處於弱勢，中國等國家需要在全球治理中發揮更大作用。他指，目前的世界體系是圍繞美國的領導地位設計的，隨着其他國家變得更加富裕，包括中國及印度在內的這些中等收入國家需要在全球治理中發揮更大作用。

【8、日本GDP今年或被德國超越】

日本名義國內生產總值(GDP)目前排在美國和中國之後，位居世界第三，但當地媒體報道，由於日本經濟發展長期停滯，可能最早在今年被德國超越，跌至世界第四位。

根據國際貨幣基金組織(IMF)的經濟預測數據，2022年名義GDP預測值排在第三位的日本，到2023年的名義GDP為4.3006萬億美元，而德國為4.311萬億美元。

報道指出，近年來隨着日圓貶值，日本以美元計算的經濟規模縮小，長期的低增長亦為經濟帶來影響。

專家警告說，如果日本不採取刺激經濟政策以提高企業勞動生產率和國際競爭力，GDP被德國超越只是遲早的事。

【9、印度首富遭沽空機構狙擊 身家蒸發1560億元】

美資沽空研究機構Hindenburg Research LLC狙擊印度富豪兼亞洲首富阿達尼(Gautam Adani)，以及旗下綜合企業阿達尼集團的事件持續發酵。最新美國對沖基金大鱷阿克曼(Bill Ackman)亦踩多腳，認為該份沽空報告「高度可信」。受消息影響，阿達尼隨即由千億富豪「降格」為百億富豪，身家按年蒸發近200億美元(約1,560億港元)。

據《福布斯》實時全球億萬富翁排行榜顯示，截至1月27日止，阿達尼最新淨資產按年跌近200億美元，至993億美元，在富豪榜上由今年初排名第3跌至排名第7。

另邊廂，美國對沖基金大鱷阿克曼亦在社交媒體發文，直指Hindenburg Research LLC的沽空報告是「高度可信且充分研究」(Highly Credible And Extremely Well Researched)，又認為阿達尼的回應，與早年美國保健品公司康寶萊(Herbalife)回應阿克曼的沽空報告一模一樣。不過阿克曼強調，他既無沽空阿達尼集團，也無就此進行過任何獨立研究。

【10、玄學家料恒指兔年波幅8000點 銀行旅遊業屬水最旺】

玄學金融家鄭勤龍認為，兔年立春八字的偏財星雖強，但見刑沖，所以危機四伏，加上兔子性格溫馴，又沒有尖牙利爪，若逃跑不及，則可能會成為眾肉食動物的豐富晚餐。兔子有很好的彈跳力，所以恒指高低波幅會很闊，料有8,000點以上，於25,000至26,000點有阻力、17,000至18,000點有支持。