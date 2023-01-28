【錢夫人巡舖】初七拆利是做定存　虛銀門檻低有着數？

適逢今(28日)為年初七「人日」，繼續慶祝新春之餘，不妨抽點時間諗諗農曆新年所逗的利是錢如何好好運用？近月本港銀行定存息高位雖已回「兔」，但仍不乏逾4厘回報，當中虛擬銀行定存門檻較低，方便大家存利是賺息。

其中，虛銀眾安銀行(ZA Bank)及富融銀行(Fusion Bank)起存門檻最低，入場費均為1港元起，兩行存5萬元以下的3個月年利率分別為2.51厘及3.4厘；6個月則為3.01厘及3.5厘。

以長息計，匯立銀行(WeLab Bank)則從云云虛銀中跑出，敍造6個月及12個月定存息口高見3.8厘及4.1厘，起存額由100元起。若以5,000元做定存一年，明年到期後便可獲205元。

中銀推超短期定存新年優惠

傳統銀行方面，5厘高息可謂「絕迹」，但亦有大行推出農曆新年限定的超短期高息定存，7天高達18厘。中銀香港推出新年存款優惠，客戶只要透過該行手機銀行派發或收取電子利是，即可在2月10至28日期間，於手機銀行以1萬元或以上新資金開立存款，若以上限的10萬元計，即1周可賺取約365元。

中銀及渣打的6個月定存均為3.9厘，起存額1萬元，需使用新資金及透過網上或手機銀行開納；而滙豐則為尚玉及卓越理財客戶提供6個月4厘的定存優惠，滙豐One客戶則降至3.8厘。

不過，滙豐同時推出「123 Go Goal Day」定期存款現金獎賞優惠，推廣期內合資格客戶於單一交易以合資格新資金開立3個月港元定存，存款金額每累積達50萬元，可享500元現金獎賞，上限為2,000元。