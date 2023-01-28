致富智庫：善用利是錢　家長子女同受惠

今(28日)為年初七「人日」，首先祝大家新春大吉兼生日愉快！隨着疫後生活漸漸復常，相信新春期間，大家都樂於聚首一堂互送祝福，而小朋友最期待的節目估計離不開𢭃利是，經過這幾天四出「努力」拜年料收穫不少。理財專家稱，利是錢的多寡確實因人而異，但新一年經濟未全面復甦卻是不爭的事實，無論家長或子女都應該趁機好好學習如何善用這筆開心「新年財」，以培養出正確的金錢價值觀，好好應對往後生活一旦出現的變化。

利是錢或紅封包是來自長輩給後輩一種祝福的象徵，故首先不要將之量化，過於看重鈔票的面值。另有現實一點的說法指，過年派利是變相是大家「交換禮物」，「資本」由父母拿出，所以特別對於未有理財能力的兒童，所獲得的利是便順理成章要全數上繳，讓父母得以「回籠」資金。這個做法一直引起熱烈討論，內地更曾有名女大學生為此入禀法院，追討父母以往「侵吞」她的數萬元利是錢，無論結果如何，相信已經傷害了彼此間的感情，那又何苦呢？

【父母篇：說明家庭財政開支 培養孩子同理心】

說到底，大家都有責任，為人父母更加要做好教導的本分。專家指出，最好一開始與子女說好利是錢的應用與分配，達成共識便更有助建立互信的良好親子關係，而且應該隨着小朋友的不同成長階段去作出變更。

有調查發現，兒童最早於3歲時已經能夠認識金錢的簡單概念，所以在日常生活中，可向他們灌輸理財知識，家長亦不妨藉每年農曆新年的時機，加強教育他們善用利是錢。

家庭專家指出，父母角色主動，不妨讓孩子了解家庭的財務狀況及父母的負擔，令家庭財政變成「可說的秘密」，並給他們參與管理，以加強他們感受到自己是家庭成員之一，從而將父母的金錢當成自己的金錢去看待，使他們更為主動節省非必要開支。若果家庭財政緊絀的話，父母可以告訴子女正面對的難處及原因，需要用收到的利是錢補貼家庭支出，此坦誠相對除可令子女較容易接受外，亦可培養他們的同理心。

家長具體做法可讓子女了解家庭的部分基本開支及涉及金額，如屋租、水費單、電費單及上網等雜費，讓孩子明白每月的家庭開支負擔，但不用巨細無遺地將家庭的財務狀況如銀行存款等向孩子全盤交代，因這反會令事情過於複雜，孩子很容易吃不消。

同時，家長亦應該做個好榜樣，可嘗試向子女分享自己如何分配使用利是錢，儲蓄好、購物也好，即使是消費亦要做到應買則買，減少衝動消費，孩子自然會耳濡目染，切記家長處理金錢及對物質的態度，對孩子影響深遠。

【子女篇：理財按年齡分級數 先儲後使最重要】

專家建議，家長應該根據孩子不同的年齡階段、認知發展去處理利是錢，大致可分為小學前及小學後兩個階段。

未入讀小學的小孩對金錢的概念薄弱，建議先為他們儲起所有利是錢，並不忘告訴孩子金錢不是從天上掉下來，而是靠爸爸、媽媽透過努力工作及知識的運用才可賺取薪金，以應付家庭開支，所以勸喻他們不要隨便胡亂花費辛苦賺回來的金錢，奉行用得其所，買東西的時候要想清楚是「需要」還是「想要」。

同時，透過日常生活例子慢慢灌輸有關理財的基本概念，譬如我們買東西時是要用錢「交換」，即使現今流行用八達通支付，卡本身是電子交易工具之一，亦要先增值、後購物。

當小朋友入讀小學後，會開始接觸不同的人，此時可開始教導他們一些基本理財概念，了解金錢的運用和理財的重要性。

倘若小朋友的利是錢已經儲到一定數額，建議與子女溝通該怎樣處理。譬如可將銀行戶口分開儲蓄、往來及投資戶口來處理，儲蓄戶口即將錢儲起，平常不會動用這筆錢，萬一有需要才拿來應急；往來戶口就是小朋友最常可以接觸的部分，隨時可用來花費；投資戶口內的錢會用作投資，訓練他長遠眼光及長線投資的機會，並培養其耐性。最後，可視乎子女的理財能力去教導他們更多的理財工具，如債券、股票及基金等。

【實踐篇：利是錢作3大用途 採「532」法則】

進入實踐階段，父母可教導孩子「財分三份」，亦即是「532」法則，將利是錢分為3個用途，分別是50%儲蓄、30%消費及20%分享，再從旁協助、指導及監察，看到不恰當的行為，如小朋友亂花費便加以提醒，引導他們從錯誤中學習。

【50%儲蓄：銀行開戶貨比三家】

新年後是啟動儲蓄的好時機，讓小朋友認識其重要性，明白到儲備是為將來的需要做好準備，以備不時之需，培養孩子學會「積穀防饑」的美德，並且為一些大家認同的長期或短期目標而努力。

對於年少的子女，可鼓勵他們先將部分利是錢儲起，嘗試靠自己努力儲蓄得來的金錢累積，再去購買自己想要的物品，循序漸進地養成儲蓄的良好習慣。家長為子女開設兒童戶口時，應先行了解各間銀行或設有不同的開戶要求，以及各項服務收費、條款與細則，宜貨比三家作出選擇。

至於較年長的子女，甚至可向他們簡介何謂「複息效應」，以明白存款到銀行可令儲蓄愈滾愈多，累積財富的概念，舉例近日銀行港元定期存款息率較以往調升不少，可將過去積存的利是錢一併敍做，增加儲蓄的威力，累積得來的金錢亦可作為將來學習投資的第一桶金，用作長期目標之一。

【30%消費：記帳訂預算 應使則使】

利是錢扣起儲蓄後，子女可以用自己的錢購買想要的物品，適當的消費可增加生活的樂趣。不過，這並非代表盲目地去瘋狂花費，相反要讓小朋友了解金錢並非代表全部用來滿足個人欲望，深明金錢有限，但欲望無窮的道理，宜學習訂預算及購物清單，需要的東西可以買，但想要的東西就要多加考慮，消費後學記帳，記錄低自己的錢用在哪裏，從而學習應使則使、量入為出，以及不浪費的3大原則。

另外，家長亦應引導孩子明白情緒不可以主導購物欲望，開心或不開心都不一定要消費，再者可教導他們善用身邊的免費資源，如與朋友交換圖書、玩具或自己用不着的物品，環保之餘，亦可令孩子明白不是所有事情都能單靠金錢去滿足得到。

【20%分享：灌輸施比受更有福】

理財教育中，除了儲蓄及消費外，學習分享亦是重要的一環，所以當孩子得到第一筆屬於自己的金錢時，便應及時向他們灌輸「施比受更有福」的大道理，使他們明白得到金錢後，應該預留部分與別人分享，從而培養出愛心，同時也可感受到愛與被愛的幸福。

分享的對象可以很廣闊，無論關係親疏也可，親如父母兄弟姊妹、公公婆婆爺爺嫲嫲、老師同學、親友鄰居，以至各間慈善機構等，鼓勵孩子主動向關愛的人表達愛意與謝意，簡單如請長輩「飲茶」也是一個好行為，而將部分利是錢撥作慈善捐款，更可培養他們同理心，體會分享的快樂。