內地擬推動大型易地扶貧　融入新型城鎮化呈高質量發展

中國國家發展改革委聯合財政部、人民銀行、住房和城鄉建設部、國家鄉村振興局等18個部門近日印發《關於推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化實現高質量發展的指導意見》，明確了今後一個時期推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化、實現高質量發展的總體要求、主攻方向、主要任務和支持政策。

意見提到推進有序落戶城鎮，充分尊重搬遷人口落戶城鎮意願，因地制宜制定具體落戶辦法，提高戶籍登記和遷移便利度，鼓勵支持有條件有意願的搬遷群眾進城落戶；積極穩妥推廣新市民居住證制度，推動城鎮基本公共服務逐步覆蓋未落戶搬遷人口；依法保障已落戶城鎮的搬遷群眾在遷出地農村的合法權益。

《指導意見》並要求強化資金保障，按照「錢隨人走」的原則，通過農業轉移人口市民化獎勵機制，對吸納搬遷人口落戶多的地區給予財政支持；要將符合條件的安置區融入新型城鎮化相關項目納入中央及省級財政銜接鄉村振興補助資金和地方政府專項債券支持範圍。

《指導意見》又明確指出要促進高質量充分就業，全面促進多元化就業，大力支持多業態創業，全方位提升就業技能；要推動縣域產業特色化發展，提升安置區後續產業可持續發展能力，強化區域產業協作幫扶，提升縣域特色產業輻射帶動能力。