郭家耀：神州控股積極優化業務結構　值得中長線配置

其金融科技戰略持續推進，期內歸屬於上市公司股東淨利潤1.2億人民幣。業務金融行業實現營業收入30.75億人民幣，其中金融軟服收入16.99億人民幣，按年增長6.54%。金融科技板塊簽約淨額達33.67億人民幣，按年增長17.41%。集團在手訂單充足，金融科技板塊已簽未銷29.95億人民幣，按年增長9.32%。

神州控股一直積極優化業務結構，且取得不俗成效。當中大數據業務發展持續亮眼，去年上半年大數據產品及方案收入約11.81億港元，佔比14%(2021年同期為9%)，其毛利率38%。收入佔比達54%傳統服務，毛利率僅12.3%。至於軟件及運營服務，上半年收入約27.61億元，收入佔比達32%，其毛利率18.1%，亦遠遠不及大數據業務。不過，集團的軟件及運營服務業務、傳統服務業務，可提供了穩定的現金流，還作為重要場景和渠道，持續孵化大數據產品及方案，為客戶提供更多增值服務。有理由相信隨着集團向大數據產品逐步轉型，大數據收入和毛利持續快速提升，將對集團業務佈局和盈利能力有更積極的變化。

業務層面，在金融軟件及技術服務領域，憑藉成熟的新一代核心應用系統整體解決方案和持續加大的研發投入，去年第三季中標了富邦華一等銀行核心系統及上海銀行總帳系統，核心系統各產品線獲得市場普遍認可。企業級微服務平台及企業服務總線(ESB)業務持續發力，季內開始新拓展天津農商、中航信託、江西金融發展集團、南鋼集團等客戶，開放平台中標貴州農信，繼續保持分布式架構下微服務產品在行業內的領先地位。

集團早前公布，成為字節跳動旗下虛擬實境(VR)品牌PICO的全國線上及川渝地區線下經銷商。PICO上月宣布推出新款VR頭戴式裝置「Pico 4」，結合遊戲、健身和影音功能於一身，可在Pico影音軟體以TikTok帳戶登入、觀看或上傳短影音內容，並可以連接電腦，使用直播軟體SteamVR。據指未來PICO將增加體育賽事直播，以及虛擬人物的演唱會等服務。受惠字節跳動應用程式在全球大受歡迎，集團作為其旗下品牌的經銷商，有望從中分一杯羹。展望未來，集團積極優化業務結構，聚焦大數據發展戰略，股份值得中長線配置。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)