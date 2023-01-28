鄺紫珊：A股估值處歷史底部　長線可留意呢兩類板塊...

踏入2023年，亞洲股市明顯想擺脫去年的頹勢，其中內地A股及大中華主題，以及電動車與科技等具增長性的股份，其表現均好過MSCI世界指數及MSCI新興市場指數。

A股年初走勢與去年明顯不同，其中疫情措施放寬有利消費回升，預期民眾將以報復式消費去釋放儲蓄，對刺激消費有明顯動力，加上中央積極推動經濟，包括貨幣與財政政策持續寬鬆，預期2023年國內經濟有望達到5%增長，受惠政策行業包括地產、消費及金融等類股。

隨着國內經濟及民生活動逐步恢復，整體表現有望見到逐季增長，尤其是創新行業和相關行業產業鏈的投資增速有望呈現邊際改善趨勢，而技術含量較高的製造業投資相信可維持中高增速水平。以新能源電動車電池為例，電池龍頭企業寧德時代近期發布財報預示，去年第四季盈利首度突破百億元人民幣，全年淨利潤可望達到九成多的高速增長。

目前內地經濟仍處放緩階段，有可能中小型股會成為市場較偏好的標的，受經濟發展方向對國內周期性政策相互影響，在政策與經濟較多時期有可能出現逆周期調節，中小型股對於政策環境主導下會更為敏感及表現領先。

目前A股估值仍處於歷史底部水平，民間資金仍充裕，隨着外資在2022年第四季陸續加大，A股行情應可期待，在投資布局上，可留意以新能源汽車、潔淨能源等作長線部署。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊