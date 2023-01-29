陳樂怡：料受惠內房銷售改善　敏華宜候低吸納

據報美國聯儲局2月將會進一步放緩加息至0.25厘，並會討論年內加息路徑，市場憧憬當局轉鴿，外圍股市於農曆新年假期期間做好。另外，新年假期出行消費數據復甦，支撐恒指於兔年開局報喜，恒指上試22,500點阻力區間，預計後續挑戰23,100點，相當於預測市盈率十年平均水平11.4倍。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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