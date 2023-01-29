陳樂怡：料受惠內房銷售改善 敏華宜候低吸納
2023年01月29日 07:15
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據報美國聯儲局2月將會進一步放緩加息至0.25厘，並會討論年內加息路徑，市場憧憬當局轉鴿，外圍股市於農曆新年假期期間做好。另外，新年假期出行消費數據復甦，支撐恒指於兔年開局報喜，恒指上試22,500點阻力區間，預計後續挑戰23,100點，相當於預測市盈率十年平均水平11.4倍。
主題方面，除了復常股及增長股估值修復之外，恒指公司將會在2月24日收市後公布季檢結果，調動於3月13日生效。在港上市的外國公司將會受惠於港股通擴容，潛在新貴包括新秀麗(01910)及普拉達(01913)提前炒起，料續成短期投資者焦點。此外，據市場統計，嗶哩嗶哩(09626)同樣有望於3月獲納入港股通，而進口遊戲版號恢復審批，市場憧憬B站重磅遊戲《賽馬娘》將快獲批，成為短期催化劑，預期B站廣告業務料自第二季起出現強勁反彈，業績前景改善。
個股推介方面，內地持續推出政策穩定房地產市場，鞏固投資者信心，帶動全產業鏈估值修復。敏華控股(01999)為全球銷量第一的功能沙發企業，內地貢獻2023財年上半年總收入約60%，料可受惠於內房銷售改善；加上原材料價格回落，利好毛利率改善。現價對應23財年預測市盈率15.4倍，高於五年平均水平。建議候低吸納，目標價11元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)