【星期一‧炒啲乜】北水重臨遇上央行超級議息周　港股點走？

美國通脹數據續回落，市場普遍預期聯儲局下周加息取態將傾向緩和，不排除維持去年12月加息0.5厘的幅度，樂觀一族更有僅加息0.25厘的說法。消息利好美股三大指數於上周五(27日)揚升，道指曾升穿34,000點關，連升6日。總結全周，道指、標指及納指分別累升1.8%、4.32%及2.46%。

至於港股亦可謂「虎盡金來」、「兔」氣揚眉，恒指於虎最後一個交易日(1月20日)大漲393點，到本周雖只得兩個交易日，仍再展現兔年紅盤升勢，連漲3個交易日，收報22,688點，再創約11個月新高，且連升第6周，為2020年1月以來最長升浪。

展望本周，隨着內地A股假後復市，加上北水重臨，分析相信大市反覆向上主調不變，投資者有望續發「新年財」。

另外，值得留意是本周將是央行超級議息周，美國聯儲局、英倫銀行及歐洲央行將於周四(2月2日)公布議息結果，其加息決定均左右大市，散戶作新一輪部署前，不妨參考以下財經專家的分析及建議，以立於不敗之地。

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