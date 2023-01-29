全球最大貨櫃航運聯盟拆夥　或重新大執位

控制全球1/3貨櫃運力的2M聯盟-地中海航運(MSC)及馬士基(Maersk)共同宣布，雙方同意於2025年1月起終止2M聯盟營運。然而，2M聯盟瓦解後，或促成其他航運聯盟出現。

全球前九大航運公司，目前都通過簽署船舶共用協定組成三大航運聯盟，分別是2M聯盟、海洋聯盟(中遠海運、達飛輪船、長榮海運)及THE聯盟(赫伯羅特、海洋網聯、HMM、陽明海運)，目的是提高裝載率及降低營運成本。

2M聯盟發表的聯合聲明稱，自雙方簽訂聯盟協議以來，發生很大變化，終止2M聯盟將為兩家公司繼續發展鋪平道路。在此期間，2M聯盟仍繼續為地中海航運及馬士基的客戶提供聯盟服務。

航運諮詢機構Vespucci Maritime行政總裁Lars Jensen研判，2M聯盟協議終止，很可能導致其他聯盟的重組。而行業聯盟分裂及重組，長遠來看或成常態。有航運業人士也認為，2M聯盟解散後，地中海航運和馬士基可能會尋找新的聯盟合作夥伴，現有的航運聯盟格局將完全重組。

資料顯示，馬士基船隊運力規模約420萬標準箱，地中海航運船隊運力規模約460萬標準箱。2022年初，地中海航運超越馬士基成為全球第一大貨櫃航運公司，並有180萬標準箱新船在建設之中。