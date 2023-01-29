美日荷圍堵中國半導體產業　美國終將損己利人？

美國聯同日本和荷蘭等同盟國圍堵中國發展高端晶片技術勢在必行，荷蘭光刻機製造商ASML亦證實，荷蘭等國已就限制對華輸出先進半導體技術取得進展。不過，高盛前舵手兼美國前財長保爾森表示，拉攏盟友圍堵中國的策略行不通，美國最終恐以損人不利己結局收場。

ASML指，有關最新各國限制對華出口半導體設備協議已有若干進展，主要針對先進晶片製造技術，包括但不局限於先進光刻工具，估計相關措施不會對該企2023年財政指引帶來實質影響，因在協議實際生效前，需時作包括立法等程序。

要抑壓日漸壯大的中國，美國正積極與「傾得埋」的歐洲和亞洲國家結盟，共同向中國施壓。曾在高盛年代促成中石油等多家國企上市的保爾森卻「潑冷水」，直言這個策略不但行不通，長遠來看美國民眾損失得更多。

曾多次與中國打交道的保爾森坦言，確實有為數不少的國家與華府一樣，討厭中國的部分政策、手段及行為，但沒有任何一個國家如同美國般試圖全方位解決這些問題。他又指，幾乎每一個美國主要夥伴都正提升對華出口敏感科技的監管控制，審視和經常阻礙來自中國的可疑投資，但即使與美國戰略合作上最緊密的夥伴，亦尚未準備好與中國面對面抗衡，甚至如美國般試圖在經濟上廣泛地與中國脫鈎。

他稱，即使很多國家試圖分散業務、於其他國家建立新供應鏈、減少讓中資染指敏感領域，實際上仍正加深與中國貿易往來。中國從疫情中重新開放經濟，將削弱美國試圖與盟國聯手抵制中國的功效，更稱中國將以拉攏「除美國以外幾乎所有人」的策略，來應戰美國的「除去中國」方向。

保爾森早在2016年便指，美國需以符合中國現實的方式打交道，不要希望兩國採取相近立場的憧憬來行事。時至今日，他再強調，美國可以保護如高端半導體等最具戰略意義的技術，但別打算全面在所有技術上圍堵中國，呼籲兩國共同合作。