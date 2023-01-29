富盈花園兩房已補價售648萬　3年帳蝕52萬

二手居屋繼續蝕讓，將軍澳寶盈花園兩房單位，去年在已補價自由市場開價750萬元放售，終減至648萬元售出，約3年帳蝕52萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊大展表示，西半山景輝大廈A座高層4室，實用面積約795方呎，三房間隔，以1,350萬元易手，呎價約16,981元，原業主多年前買入單位，帳面料獲利離場。

－－－－－

九龍區

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園6座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，望園景，未補價第二市場以610萬元易手，呎價約10,304元，原業主於2008年5月以185萬元購入，持貨14年多帳面獲利428萬元離場。

－－－－－－

新界區

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳寶盈花園2座高層B室兩房戶，實用面積約484方呎，去年6月於已補價自由市場開價750萬元，農曆迎年前減至660萬元，獲區內客以648萬元購入，呎價約13,388元。原業主2019年7月連地價以700萬元購入，帳蝕52萬元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城50座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望市景，單位放盤4個月，開價540萬元，累減25萬元，減幅約4.6%，以515萬元成交，呎價約16,941元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭1月暫錄6宗買賣，屋苑3座高層A室，實用面積約702方呎，套三房間隔，開價約810萬元，議價後以793萬元易手，呎價約11,296元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山迎海‧星灣御16座中層B室，實用面積約546方呎，兩房連儲物室間隔，望海景，原先叫價1,030萬元，放盤半年，成交價990萬元，呎價約18,132元，原業主於2019年8月以968萬元購入，持貨逾3年帳面升值約2%。

●晉誠地產胡卓輝表示，屯門愛琴海岸6座中低層G室，實用面積約490方呎，望山景，開價520萬元，微減4萬元，即以516萬元沽出，呎價約10,531元，新買家為上車客，原業主單於2002年9月以120萬元一手購入，帳面獲利396萬元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋新圍苑B座高層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，累積減價32萬元，新買家一直居於同屋苑，早前沽出原居的兩房單位，遂便決定「細換大」已補價自由市場以518萬元購入，呎價約8,031元。

－－－－－－