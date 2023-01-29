新盤周末錄38宗成交　按周升近6成

樓市氣氛好轉，雖然新盤市場以餘貨支撐，惟個別新界樓盤項目銷情加快。粉嶺北項目單日再添6宗成交，月內累沽147伙。而周六及周日兩日合計錄得約38宗新盤成交，較上周末24宗增加近六成。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期月內累計147伙

●啟德澐璟三房售4,455萬元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期周末共錄7宗成交

●堅尼地城KENNEDY 38兩房售1,312萬元

●旺角利奧坊兩房1,134.76萬元沽

恒基地產的旺角利奧坊，最新以1,134.76萬元沽出1座21樓A室，實用面積447方呎，兩房間隔，呎價25,386元。