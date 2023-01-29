新盤周末錄38宗成交 按周升近6成
2023年01月29日 21:32
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樓市氣氛好轉，雖然新盤市場以餘貨支撐，惟個別新界樓盤項目銷情加快。粉嶺北項目單日再添6宗成交，月內累沽147伙。而周六及周日兩日合計錄得約38宗新盤成交，較上周末24宗增加近六成。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期月內累計147伙
新盤市場氣氛回暖，恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周日(29日)再錄6宗成交，月內累計暫沽約147伙。上述最新成交包括D座12樓1室，為實用面積458方呎的三房戶，以746.14萬元成交，呎價約16,291元。另D座10樓12室，實用面積316方呎，採一房連衣帽間間隔，成交價為453.09萬元，呎價約14,338元。
●啟德澐璟三房售4,455萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周日(29日)沽出第8座16樓B室，實用面積1,185方呎，三房間隔，連1個車位，成交價4,455萬元，呎價約37,595元。資料顯示，上述買家採用靈活付款計劃入市，成交期為720日。該盤由去年11月開售至今，錄得約42宗成交，套現逾22億元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期周末共錄7宗成交
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周未兩日錄得7宗成交，成交價介乎522.06萬至791.05萬元，共涉4,238.07萬元。包括6B座5樓B5室，實用面積553方呎，三房間隔，最新以791.05萬元沽出，呎價約14,305元。
●堅尼地城KENNEDY 38兩房售1,312萬元
新鴻基地產(00016)、會德豐地產及恒基地產(00012)聯合發展位於堅尼地城KENNEDY 38，周日(29日)錄得今年首年成交，最新沽出16樓C室，實用面積456方呎，兩房間隔，成交價1,312.74萬元，呎價約28,788元。
●旺角利奧坊兩房1,134.76萬元沽
恒基地產的旺角利奧坊，最新以1,134.76萬元沽出1座21樓A室，實用面積447方呎，兩房間隔，呎價25,386元。