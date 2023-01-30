本周財金焦點：本周三大央行議息　另關注重磅科企業績

本周將有多項重磅事件需要關注，首先有美國聯儲局、英倫銀行及歐洲央行均在香港時間本周四公布議息結果，聯儲局加息0.25厘已亳無懸念，當地通脹回落勢頭漸見明顯，惟具韌性的勞動力市場或成通脹無法回到2%水平的隱憂。至於英國和歐洲通脹仍然嚴重，外界料英倫銀行和歐洲央行均將加息半厘抗擊通脹。

其次，今年以來不論金融、科技或房地產業均不斷傳出裁員消息，周五公布的美國1月非農業職位變動和失業率將揭示最新勞動力市場情況。

本周業績期迎來各行業重磅企業業績，最令人翹首以待將是周四和周五Meta、亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)及Alphabet等大型科企業績，其他行業龍頭如石油業巨擘埃克森美孚、藥廠默克公司(Merck)、跨國連鎖快餐店麥當勞，以及重型機械生產商卡特彼勒(Caterpillar)，將為美國整體經濟健康帶來啟示。

【周二】

●日本去年12月失業率、新屋動工、工業生產及零售銷售

●中國1月官方製造業和非製造業採購經理指數(PMI)

●歐元區去年第四季國內生產總值(GDP)

●美國去年11月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數

●美國1月芝加哥PMI和諮商會消費者信心指數

●埃克森美孚、通用汽車(GM)、輝瑞、卡特彼勒(Caterpillar)、麥當勞，以及Spotify公布業績

【周三】

●中國1月財新製造業PMI

●歐元區1月消費物價指數(CPI)及去年12月失業率

●美國1月ADP私人就業職位變動和ISM製造業PMI

●超微半導體(AMD)、Snap及Peloton公布業績

【周四】

●美國聯儲局、英倫銀行和歐洲央行公布議息結果

●南韓1月CPI

●美國去年12月工廠訂單

●Meta、默克公司(Merck)、康菲石油(ConocoPhillips)、Sony及Estee Lauder公布業績

【周五】

●中國1月財新服務業PMI

●歐元區去年12月生產物價指數(PPI)

●美國1月非農業職位變動和失業率

●美國1月ISM服務業PMI

●亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)、Alphabet、福特(Ford)、高通(Qualcomm)及星巴克(Starbucks)公布業績

註：香港時間