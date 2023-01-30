周樂樂：國內外消息面續好　關注超跌反彈機會

上周春節假期，A股全周休市。春節前一周A股市場全線上漲，其中，科創50與創業板指漲幅最大均超過3.5%。申万一級行業中，28個行業上漲，3個行業下跌。板塊方面，漲幅最大的前三大行業是計算機、電子及有色金屬，跌幅最大的三大行業是美容護理，輕工製造以及食品飲料。環球市場上，港股春節後的兩個交易日均實現上漲，恒生指數累計漲2.92%，恒生科技指數累計漲5.35%。其中，汽車零件、包裝食品、互聯網等板塊較為強勢。美股方面，上周美股三大指數表現強勁，其中道指上漲1.81%，標普500指數上漲2.47%，納指上漲4.32%。

國內方面，春節期間國內關於疫情的復甦數據明顯好於預期，如春節假期國內旅遊出遊3.08億次，按年增長23.1%，恢復至2019年同期的88%。因此筆者預計在解除了疫情的影響因素下，年後國內經濟有望加快復甦。在政策刺激上，近期國內金融部門繼續推出一系列利好政策來穩地產、穩投資、穩就業、刺激消費與出口等，如對地產行業出台的「金融16條」、「保交樓」等貸款政策支持計劃，以及近期對出口行業出台的關於修改對外貿易法的規定，使得從事進出口業務的企業不需要辦理對外貿易經營者備案登記手續，所有企業自動獲得進出口權利，利好進出口行業的回升。

綜合來看，筆者預計國內將進入新一輪「寬信用、寬貨幣」的宏觀周期，在市場流動性充裕的同時，隨着國內經濟的復甦預期持續加強，海外資金正加速流入配置中國資產，人民幣匯率預期升值，宏觀面非常有利於中國股票資產價格表現。

國際市場方面，近期美國公布的2022年第四季度實際GDP年化按季上升2.9%，高於市場此前預期的2.6%，反映出美國經濟依然表現穩健。同時，美國公布12月耐用品訂單月率錄得5.6％，最新的初請失業金人數錄得18.6萬人，兩項數據均好於市場預期，使市場預期美國在通脹回落的背景下經濟溫和增長與就業向好，降低了經濟衰退的憂慮，使得市場情緒轉好。

另外，近期被譽為發達國家最鷹派的加拿大央行宣布加息25個基點後明確表態將暫停加息，稱為首個暫停加息的G7央行，這反映了通脹回落與利率上升放緩，為美國今年的利率調整打下基調，預計未來美聯儲的加息步伐大概率會繼續放緩，美聯儲官員關於鷹派言論對市場影響明顯減弱，有利於整體市場信心的恢復。另外，近期西方國家增強了對烏克蘭的軍事援助，因此目前仍需謹慎歐美對烏克蘭的武器援助可能引發的俄烏衝突升級。

展望後市，國內外市場消息面在逐步改善，市場繼續企穩回升的概率增加。年後受益於國內疫情防控鬆綁，經濟的持續恢復使得國內企業盈利狀況逐漸改善，政策面上國內穩增長政策持續發力，市場流動性逐漸寬鬆，港股與A股市場行情有望呈上行趨勢。投資策略上，繼續關注國內政策糾偏而受益的互聯網科技、文化娛樂、醫療醫藥、金融服務等行業超跌反彈的機會，關注受益於大量信貸投放與疫情防控放鬆的商品與服務消費行業等優質企業，以及關注國家重點投資數碼化產業、新能源、新能源汽車等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂