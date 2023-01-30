港股黑期輕微高水　比特幣升3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.9；港匯見7.8276；離岸人民幣(CNH)報6.7473；美元兌日圓處129.78；歐元報1.0871，英鎊報1.2398。金價處1,928.15美元。布油報87.04美元，紐油報80.2美元。比特幣升3.1%，至2.37萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指上周五收升28點或0.08%，報33,978點，連升6個交易日；標指收報4,070點，升10點或0.25%；納指收報11,621點，升109點或0.95%。全個星期計，上述三大指數分別升1.8%、4.32%及2.46%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報22,608點，跌79點。

●即月恒生指數夜期上周五收報22,660點，跌5點，低水29點，成交14,344張。

●紐約期油上周五收報每桶79.68美元，跌1.33美元或1.6%，創逾1星期以來最低；全個星期累跌2%。倫敦布蘭特期油收報每桶86.66美元，跌81美仙或0.9%；全周累跌1.1%。

●紐約期金上周五收報每安士1,929.4美元，跌60美仙；全星期累升近0.1%，連升6周。

●英國富時100指數上周五收報7,765點，升4點或0.05%；德國DAX指數報15,150點，升17點或0.11%；法國CAC指數報7,097點，升1點或0.02%。

●贛鋒鋰業盈喜，去年盈利或達220億人幣。

●紫金礦業料去年全年純利增27%。

●聯通上月5G套餐客戶數累計2.12億戶。

●吉汽今年銷量總目標165萬輛，力爭新能源車銷量大幅增長。

●乘聯會：料1月乘用車零售銷量挫逾3成，新能源滲透率26.5%。

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