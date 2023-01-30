港股22500關爭持　阿里巴巴挫4%　內房股捱沽

港股低開後持續偏軟，恒生指數最多跌過222點，低見22,466點，暫於22,500關爭持。國企指數跌百點；科技指數跌70點，主板成交480億港元。

大型科網股領跌，阿里巴巴挫4.3%；騰訊跌3.1%；百度跌2.7%；京東集團跌1.8%；小米集團跌0.6%。美團反彈2.3%。

金融股個別發展，中資金融股有沽壓，中國平安跌1.8%；建設銀行跌1.3%；招商銀行跌1.1%；工商銀行跌0.7%。友邦保險升0.8%；香港交易所升0.5%；滙豐控股升0.1%。

內房及物管股又捱沽，碧桂園挫7.1%，是表現最差藍籌；碧桂園服務跌5.9%；龍湖集團跌3.5%；華潤萬象生活跌2.3%；中國海外跌1.7%。

【09:20】港股回吐 ATM領跌 滙豐靠穩

內地農曆新年長假期完結，A股復市，北水重臨。港股開市偏軟，恒生指數跌109點或0.48%，報22,579點；國企指數低開53點或0.69%，報7,719點；科技指數跌38點或0.81%，報4,774點。

大型科網股回吐，阿里巴巴跌2.4%；京東集團跌2%；騰訊跌1.8%；美團跌1.6%；百度跌0.6%；小米集團及網易跌0.3%。

金融股個別發展，友邦保險升1%撐市；招商銀行升0.5%；滙豐控股升0.1%；香港交易所無起跌。中國平安跌0.4%；建設銀行跌0.7%；工商銀行跌0.9%。