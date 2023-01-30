馬雲傳在香港度歲　與泰國首富會面

報道指，身處香港的馬雲，近日與謝國民，及其三兒子、正大行政總裁謝鎔仁會面。

媒體之前引述消息報道，馬雲早前現身香港，與香港等地財金界人士見面。近日謝國民父子前往香港，與馬雲相談要事，但消息未有透露談論內容。

報道指，馬雲早前曾到泰國曼谷考察正大，當時獲謝國民等人親自接待。

《福布斯》數據顯示，83歲的謝國民身家有149億美元(約1,162億港元)。

根據正大官網，正大集團成立於1921年，在泰國亦稱卜蜂集團，英文為Charoen Pokphand Group，簡稱CP Group。正大集團歷經百年發展，已從經營單一業務的「正大莊種子行」，發展成以農牧食品、批發零售、電信電視三大事業為核心，同時涉足金融、地產、製藥、機械加工等10多個行業和領域的多元化跨國集團公司。集團業務遍及全球100多個國家和地區，員工45萬人，2021年全球銷售額840億美元。