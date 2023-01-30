阿達尼反擊「空軍」　阿克曼：銀行界承擔責任風險太大

美資沽空研究機構Hindenburg Research LLC日前發表沽空報告，狙擊印度富豪兼亞洲首富阿達尼(Gautam Adani)旗下綜合企業阿達尼集團(Adani Group)，指控該集團在過去幾十年肆無忌憚地進行股票操縱及會計欺詐。阿達尼集團上周市值蒸發近500億美元(約3,900億港元)。

外媒報道，日前指Hindenburg沽空報告高度可信的美國對沖基金Pershing Square創辦人阿克曼(Bill Ackman)加倍批評阿達尼集團，稱參與該印度企業股權配售的銀行承擔的責任過多。他建議，相關銀行家應該對Hindenburg在沽空報告中指出的問題進行更多盡職審查。

阿達尼集團周日(30日)發表長達413頁的報告作出反撃，稱已披露所有訊息，表示其遵守所有當地法律並已進行必要的監管披露。公司指，Hindenburg這家美資沽空機構能夠在沒有引用證據的情況下鎖定收益。

阿達尼集團的旗艦公司Adani Enterprises正推進配售25億美元股份的計劃，阿達尼財務總監相信股票出售將會成功。