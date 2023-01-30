【高盛推介】騰訊回調整固　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(27日)突破410港元水平收市，抽升約2%，當中曾高見416.6元，創近10個月高位，周一(30日)早段回吐。早上低開後跌幅擴大，最低見398.4元。現報402.6元，跌約3%，跌幅較大市深。有券商料騰訊去年第四季收入表現疲弱，但因其致力優化成本，料集團盈利能力的提高應可持續至今年。該行維持對騰訊「增持」評級，目標價410元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約5,150萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

騰訊購27060，行使價437.95元，2023年6月30日到期，實際槓桿6.8倍，貼價。

騰訊購12266，行使價455.2元，2023年7月4日到期，實際槓桿6.9倍，中期、低街貨。

騰訊牛50603，收回價380元，行使價377.2元，換股比率500，槓桿比率15倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

騰訊牛50098，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，約40元收回距離遠牛。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿。

騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、新上市。

騰訊熊69138，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率19.2倍，市場上最高槓桿之一貼熊。

騰訊熊69154，收回價450元，行使價453元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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