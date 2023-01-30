【高盛推介】騰訊回調整固 兩手準備部署
2023年01月30日 10:35
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(27日)突破410港元水平收市，抽升約2%，當中曾高見416.6元，創近10個月高位，周一(30日)早段回吐。早上低開後跌幅擴大，最低見398.4元。現報402.6元，跌約3%，跌幅較大市深。有券商料騰訊去年第四季收入表現疲弱，但因其致力優化成本，料集團盈利能力的提高應可持續至今年。該行維持對騰訊「增持」評級，目標價410元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約5,150萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意騰訊購(27060)。中期選擇可留意低街貨騰訊購(12266)。牛證方面的貼牛選擇可留意騰訊牛(50603)，遠牛選擇可留意騰訊牛(50098)，與現價有約20及40元收回距離。
騰訊購27060，行使價437.95元，2023年6月30日到期，實際槓桿6.8倍，貼價。
騰訊購12266，行使價455.2元，2023年7月4日到期，實際槓桿6.9倍，中期、低街貨。
騰訊牛50603，收回價380元，行使價377.2元，換股比率500，槓桿比率15倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
騰訊牛50098，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，約40元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意騰訊沽(12198)。貼價選擇可留意新上市騰訊沽(12672)。熊證方面的貼熊選擇可留意騰訊熊(69138)，遠熊選擇可留意騰訊熊(69154)，與現價有約20及50元收回距離。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿。
騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、新上市。
騰訊熊69138，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率19.2倍，市場上最高槓桿之一貼熊。
騰訊熊69154，收回價450元，行使價453元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。