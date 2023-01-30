內地經濟大省搶人才趕開工　出動包機包車補貼

內媒報道，兔年伊始，內地經濟大省紛紛展開招聘活動。2023年的「招工爭奪賽」很有可能是近年來最激烈，高層次人才和產業工人都是爭奪對象。

河南省人力資源和社會保障廳提出，1月底至2月底，將舉辦河南省2023年春季就業服務月暨第三屆河南省全省聯動招聘大會。日前浙江台州市本級及各縣同步舉行2023年跨省駐點招聘儀式，各招聘組分別趕赴雲南、貴州、四川等7省21地駐點招聘。

西南財經大學經濟學院教授、政治經濟學研究所所長吳垠表示，經濟大省大部分是外向型經濟，這些省份在去年底組織企業「出海搶單」，現在要把到手的訂單轉化為兔年的「開門紅」，穩產穩鍊是當務之急，這也是現階段各類招聘活動的重要意義。

為滿足企業「早開工早生產」的緊迫需求，多省提前謀劃，例如用專用列車、包機接工人返回工作崗位，用現金補貼吸引新員工。

專家認為，在疫情防控措施優化後，今年經濟復甦勢頭強勁，對實現經濟增長目標比較樂觀，企業的對人手需求增加，各地之間的對人才競爭也會比較激烈。因此各地為工人創造更多便利條件，如包機、包車及補貼等，對一些工人來說，免費出行具吸引力。

各地在推出短期穩崗措施同時，還將加大對員工的培訓力度，加緊構建推動實現充分就業的長效機制。

吳指出，各省的人才培養不僅關係到地方經濟的發展，還關係到「中國製造」的未來。他認為，提高工資待遇是留住人才的最有效措施。因此，對於企業來說，提高盈利能力才是根本。接下來，企業應該加大創新力度，同時加強針對員工的職業技能培訓強度，進一步提高生產效率。