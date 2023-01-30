【高盛推介】阿里高位回吐 資金趁低留意好倉
2023年01月30日 11:51
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周四(26日)曾高見118.5港元，創半年高位後，上周五(27日)整固，微跌約0.2%，周一(30日)股價回吐。早上低開約2.4%，最低見110.1元。及後靠穩，現報111.3元，跌約5%，落後大市。早前有報道指阿里於新加坡籌建全球總部，及後另一報道引述阿里發言人指消息不實，並指阿里全球總部始終在杭州。
觀察個股輪證資金流向，日前資金趁高部署淡倉，過去3個交易日共錄得約230萬元資金流入。而周一即市則見有資金趁回調留意好倉。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意低面值阿里購(20410)。貼價選擇可留意阿里購(16241)。中期選擇可留意阿里購(20689)。牛證方面的貼牛選擇可留意阿里牛(69394)，遠牛選擇可留意阿里牛(69144)，與現價有約6及10元收回距離。
阿里購20410，行使價132元，2023年5月29日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、低面值。
阿里購16241，行使價120元，2023年4月25日到期，實際槓桿7.0倍，貼價。
阿里購20689，行使價130元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.8倍，中期。
阿里牛69394，收回價105元，行使價103.5元，換股比率100，槓桿比率14.7倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
阿里牛69144，收回價100元，行使價98.5元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、低街貨。
阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率8.4倍，近10元收回距離熊證。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。