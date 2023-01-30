【高盛推介】阿里高位回吐　資金趁低留意好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周四(26日)曾高見118.5港元，創半年高位後，上周五(27日)整固，微跌約0.2%，周一(30日)股價回吐。早上低開約2.4%，最低見110.1元。及後靠穩，現報111.3元，跌約5%，落後大市。早前有報道指阿里於新加坡籌建全球總部，及後另一報道引述阿里發言人指消息不實，並指阿里全球總部始終在杭州。

觀察個股輪證資金流向，日前資金趁高部署淡倉，過去3個交易日共錄得約230萬元資金流入。而周一即市則見有資金趁回調留意好倉。

阿里購20410，行使價132元，2023年5月29日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、低面值。

阿里購16241，行使價120元，2023年4月25日到期，實際槓桿7.0倍，貼價。

阿里購20689，行使價130元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.8倍，中期。

阿里牛69394，收回價105元，行使價103.5元，換股比率100，槓桿比率14.7倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

阿里牛69144，收回價100元，行使價98.5元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、低街貨。

阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率8.4倍，近10元收回距離熊證。

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