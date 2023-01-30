陳偉明：港股短期或存調整風險　今年宜逢低吸納

市場憧憬美國通脹放緩、加息壓力回落、美息首季見頂，帶動港股上周在農曆新年假期後持續向上，即使缺乏北水支持下仍能在上周四(26日)兔年首個交易日紅盤高開高收，並且在上周五(27日)升至高見22,700點，連續兩日陽燭收市企穩在22,500點阻力之上，反映短綫向上勢頭仍然強勁。

美國聯儲局放慢加息，以及內地經濟重啟這兩大因素支持下，恒指自去年10月14,597點見熊底至今，5次跌穿10天綫後也能在短時間內重返其上且極速破頂，近期連續6周保持收市向上，向上動力雖強但未見明顯調整下，高追宜審慎。始終港股由去年10月熊底計已升超過8,000點，而14天RSI亦於上周五升逾80水平，技術超賣明顯，加上近期美國經濟數據強勁，聯儲局有機會在本周四(2月2日)一如市場預期加息0.25厘之後放鷹，成為利淡港股短期走勢的藉口。

值得留意，在內地政策轉向穩經濟、炒復常、經濟重啟及估值修復下，港股今年回升至去年1月25,000點高位絕不過份，因當時市場同樣憧憬通關，但因中港嚴峻疫情、內地政策偏緊，美國激進加息及俄烏戰爭等因素而回落，現在這些所謂的利淡因素已經逐步消除，而目前港股只是在22,500點水平，因此今年炒股大方向仍然是逢低吸納。

港股動力強勁，但是超買嚴重，短期可能在22,500關略有回吐，由於大市連續3個月未曾經歷明顯調整。因此，筆者看好港股的同時，不排除短期有回試20天綫，有大約超過1,500點的調整風險。策略上，傾向現價先減持倉位，尤其是新經科技板塊，並利用股票期權策略候低Short Put接貨，而吸納對像始終是受惠於復常概念的濠賭、本地地產及證券行業板塊。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明