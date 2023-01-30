滙豐傳加人工　基層級別員工或加薪3%

滙豐發言人回應查詢時稱，一直以來，該行的薪酬政策旨在吸引、激勵及挽留人才，並會根據業務績效、員工表現等因素，並參考市場薪酬水平，制定具競爭力的薪酬方案。

「兩行」的薪酬檢討包括固定及俗稱花紅的浮動薪酬，其中本港基層員工(第6至8級員工主要來自財富管理及個人銀行業務，WPB)今年固定薪酬增幅預算達3%，中層略低；不過，每位員工實際加幅仍按個人績效評核而定，並取決於集團預算案向倫敦總部提交後會否有所修訂。

至於「行政人員委員會」(GEC)、集團總經理(GGM)及董事總經理(MD)等高層人員(過去統稱0至第2級)的薪酬，料今年固定薪酬變動不大，若涉及升職、或該職位原有薪酬水平明顯低於行業指標才有望加薪。

「兩行」目前在港員工人數共約3萬人，恒生佔約7,500人(截至去年6月底計)。過往會於每年12月初向倫敦提交下一年度員工薪酬預算，但近兩年因市況變化，截數日由11月底改為涵蓋12月底，作為來年度固定薪酬及花紅評估基礎，故最終推遲到1月底至2月初提交相關預算。