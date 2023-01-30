渣打：聯儲本周僅加息0.25厘　最快第三季減息

上月美國通脹進一步回落，市場預期聯儲局周四(2月2日)凌晨3時會宣布加息幅度再降至0.25厘，不像同日宣布議息結果的歐洲央行和英倫銀行料再加0.5厘。渣打香港及大灣區金融市場業務主管曾繼志更進一步預計，聯邦基金利率經過本周加息0.25厘後就會見頂；隨着美國經濟轉差，聯儲局最快下半年開始減息，由下半年起18個月內有1.5厘的減息空間，以免美國經濟出現「硬着陸」的情況。

他指，美國企業近期出現裁員潮，將直接削弱當地消費者的購買力，繼而紓緩通脹壓力；若聯儲局持續加息或維持高利率政策，將損害實體經濟及企業盈利，故認為聯儲局需在「高通脹」及「經濟衰退」之間取得平衡。渣打預期聯儲局最快今年第三季展開減息周期，並在明年底前每個季度各下調0.25厘。

儘管預期聯儲局將於下半年轉「鴿」，但他認為，官員會在短期內維持「鷹」派言論，以免鼓勵或刺激投資市場氣氛，使通脹再度升溫。

港元利率方面，曾繼志指，過去數月間1個月和3個月香港銀行同業拆息(Hibor)大幅波動，去年底曾高見5厘水平僅屬季節性因素，現已返回3厘左右水平，反映銀行銀根充裕，同時本地借貸需求仍然疲弱。

隨着港美息差擴闊，他預料，套息交易會轉趨活躍，港元兌每美元短期內有機會弱見7.84水平。不過，近月中港股市回暖，令港元需求上升，預期港匯將不會觸及弱方兌換保證7.85；港息亦會維持於現水平持續波動。

曾繼志預期，港元最優惠利率(P)有可能不會跟隨聯儲局上調，並保持在現水平。他指，去年美國加息數次，香港銀行才開始輕微上調P息，現在加息潮已近尾聲，對港銀再加息的必要性存有疑問；本港樓市去年疲弱，樓按需求不足，若加P或再次打擊貸款需求。

再者，加P意味港銀需上調存款利率，將加大其資金成本，相信銀行首要是維持資產負債表穩定。曾繼志認為，美息最少減夠一厘，屆時港銀才有條件開始減P，即港元最優惠利率最快明年中開始下調。

另一方面，人民幣國際化持續，增加市場對人民幣的需求。他指，人民幣用途愈趨廣泛，部分中東國家開始使用人民幣結算石油，亦觀察到愈來愈多貿易夥伴願意接受人民幣交收，同時帶旺外匯需求。隨着美元轉弱，人民幣兌每美元年底或見6.5水平。

他直言，過去3年新冠疫情、內房危機等令國外投資者減少投資中國，惟隨着內地重新開放，亦見資金出現回流。目前海外投資者在中國的敞口只有個位數，相信在信心回復後，將有巨大的上升潛力。