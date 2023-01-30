外媒：美資投行大削亞洲高管薪酬　減幅可達7成

外媒引述知情人士指，美國投資銀行的亞洲(日本除外)頂級銀行家的薪酬，將錄得金融海嘯以來最大減幅。

報道指，高盛、摩根士丹利及美銀的總董事薪酬減幅達40%至50%，高級董事的薪酬降至80萬至150萬美元，首年擔任董事總經理(MD)的人，薪酬降至60萬至100萬美元。

報道指，星級投資銀行家的減幅較溫和，約20%或以下，但表現欠佳的人減幅達60%至70%，部分完全不獲花紅。知情人士指，數字反映亞洲大部分美資投行的情況，而負責部分產品或國家的團隊會有差別。

面對人才競爭及高通脹，全球投行經歷過去幾年擴張後，正致力控制開支。雖然亞洲多年來是錄得最大增長的市場，但裁員潮正擴散，薪酬下降料會令員工數目減少。

報道指，去年美資投行的中國業務，受內地加強行業監管及清零防疫政策影響，同時內地限制本土企業向海外出售股份，令相關交易減少88%。全球計，去年投行收入大幅下降50%。面對艱難景況，部分投行選擇減薪代替裁員，觀望今年下半年交易會否回升，惟今年可能仍要繼續削減員工。

知情人士指，經理們最受累，董事級總薪酬下降約30%，降至40萬至60萬美元，副總裁級的薪酬下降約10%至15%。高盛的跌幅尤其明顯，原因是去年他們薪酬較市場高出20%。

不過，並非所有員工的薪酬都大幅下降。負責澳洲、南韓以及清潔能源、併購領域的團隊表現較好。銀行並盡量保留新的、表現好的員工，以期望交易反彈。花旗集團將初級投資銀行家的薪酬提高15%。

高盛、大摩及美銀都拒絕回應。