澳門金管局擬吸引新型金融機構落戶　設金融科技臨時許可制度

澳門金融管理局發文指，正不斷優化金融市場環境，為金融機構提供更大發展空間，並吸引新類型的金融機構落戶展業。過去5年，獲許可在澳門營運的金融機構增加了11家，包括支付服務機構、融資租賃公司、投資基金管理公司、金融資產交易公司及收入分成權交易平台等新型金融機構。

金融科技是發展現代金融的重要元素，為此，金管局近年持續優化金融系統基建，已先後建成澳門元、港元、人民幣的即時支付結算系統，現正構建「快速支付系統」第二期，將服務範圍拓展至本地港元小額跨行轉賬及非銀行支付機構，提升支付結算的數字化水平。

《金融體系法律制度》亦建議新增規範創新金融科技活動的編章，為金融科技的試行設立臨時許可制度，允許合資格實體(如科技公司、學術或科技研究開發機構)，在風險可控下，對金融科技項目在期限內進行測試。隨着多項工作的不斷推進，將有助以金融科技為重心的創新金融機構發展業務。

金管局亦持續推動移動支付普及發展，協調金融機構推出「聚易用」聚合支付服務，聯通所有本地移動支付的收付款端，便利居民和商戶交易時可使用任一支付工具和機具。目前，聚易用已覆蓋全澳九成商戶門店，帶動2022年移動支付交易金額再創新高，接近260億澳門元，按年增40%，顯示社會已逐漸形成無現金支付的氛圍。此外，《貨幣設立及發行的法律制度》建議引入法定數字貨幣概念，助力澳門數字經濟發展。

法律制度優化方面，近年已先後出台《融資租賃公司法律制度》、《保險業務法律制度》和《信託法》目前《貨幣設立及發行的法律制度》及《金融體系法律制度》正在立法會細則性審議，《保險中介業務法》已納入特區政府2023年度法律提案項目。金管局正修訂《基金法》和草擬《證券法》。隨着一系列金融法律法規的完善，將可支持融資租賃、信託、基金、證券，以至更加創新的金融業務發展。